Square Enix und Marvel kooperieren für neue Superhelden-Spiele // The Avengers als erstes Projekt

Nach den enormen finanziellen Erfolgen der letzten Kinofilme rund um die Helden und Antagonisten der Marvel-Comics war es nur eine Frage der Zeit, bis die jeweiligen Marken um neue Spiele erweitert werden. Ein eben solches Vorhaben wurde nun von den beiden Unternehmen Square Enix und Marvel Entertainment angekündigt.

Im Detail handelt es sich dabei um eine mehrere Jahre andauernde Kooperation, deren Ziel mehrere Spiele-Entwicklungen und -Veröffentlichungen umfasst, die folglich auch auf den offiziellen Lizenzen basieren. Nicht überraschend, sollen die kommenden Titel die verschiedenen Superhelden des Marvel-Universums thematisieren – welche Figuren im Einzelnen ihre Auftritte haben werden, ist bislang jedoch nur grob bekannt.

Crystal Dynamics arbeitet an The-Avengers-Spiel

Im Zuge der Bekanntgabe der Zusammenarbeit wurde zudem angekündigt, dass sich das erste kommende Spiel mit dem Superheldenteam The Avengers befasst, zu dem unter anderem Iron Man, Thor, Captain America oder auch der Hulk gehören. Bislang wird das Spiel schlicht als The Avengers Project bezeichnet; das kurze Ankündigungsvideo deutet auf einige der genannten Protagonisten hin und ist unter diesen Zeilen eingebunden.

Verantwortlich für die Realisierung dieses „Blockbuster-Titels“ ist das Studio Crystal Dynamics – dessen jüngere Projekte beispielsweise Tomb Raider (im Test mit Wertung 9.0) und Rise of the Tomb Raider (im Test mit Wertung 9.0) sind – in Partnerschaft mit Eidos Montreal. Erwarten sollen euch im Avengers-Spiel „all die Charaktere, Umgebungen und ikonischen Momente, die langjährige Fans des Franchise seit langem begeistern“. Darüber hinaus wird euch eine gänzlich eigene Story versprochen, durch die ein Universum eingeführt wird, das Spieler „für die kommenden Jahre“ begeistern soll.

Tiefergehende Informationen zu den anderen Spielen im Allgemeinen sowie zu The Avengers Project im Einzelnen – wie Plattformen und ähnliches – wurden bislang nicht preisgegeben. Bis weitere Details folgen, wird voraussichtlich noch etwas Zeit vergehen, da diese erst für das kommende Jahr angekündigt wurden.