Ni No Kuni 2 - Revenant Kingdom erscheint auch für den PC // Neue Screenshots

PC PS4

Wie Bandai Namco Entertainment Europe auf der offiziellen Homepage bekannt gab, wird das kommende Japano-Rollenspiel Ni No Kuni 2 - Revenant Kingdom neben der PS4 auch für den PC erscheinen. Entwickelt wird der Titel, wie schon der seinerzeit für das Nintendo DS und die PS3 erschienene Vorgänger Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin (Testnote: 9.0) erneut von Level-5, wobei das Team vom ehemaligen Ghibli-Animator Yoshiyuki Momose unterstützt wird. Mit an Bord ist auch Joe Hisaishi, der erneut für die musikalische Untermalung im Spiel sorgt.

In Ni No Kuni 2 verschlägt es euch in das Königreich Katzbuckel, in dem das Katzenvolk, das Mäusevolk und die Menschen einst in harmonischer Eintracht lebten, bis es zu einem Putsch kam und das Katzenvolk samt seines Königs Evan aus dem Königreich verbannt wurde. Gemeinsam mit seinen Freunden Roland und Tani muss der entthronte Herrscher nun alles unternehmen, um sein Königreich zurück zu erlangen. Auf diesem Abenteuer wird das Trio von Higgledies begleitet, einem Wesen, der sich nur deren zeigt, die reines Herzens sind. Im Verlauf ihrer Reise müssen sich die Gefährten mächtigen Monstern stellen und gefahrvolle Dungeons durchstreifen, um ihr Ziel zu erreichen und Evan wieder auf den Thron zu verhelfen.

Passend zur Ankündigung der PC-Version hat Bandai Namco auch einen Satz neuer Screenshots und Artworks zu Ni No Kuni 2 online gestellt, die ihr in unserer Bildergalerie bestaunen könnt.