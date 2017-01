Rocket League: Umsetzung für Nintendo Switch möglich

PC XOne PS4 Linux MacOS

Psyonix' Mix aus Fußball und Rennspiel Rocket League (User-Artikel) erfreut sich auf PC, PS4 und Xbox One großer Beliebtheit – und das nicht bloß, weil der Titel auch Cross-Plattform-Play zwischen PC und jeweils einer der beiden Konsolen erlaubt. Aufgrund der Erfolgsgeschichte von Rocket League auf den bereits unterstützten Plattformen, scheint eine Ausweitung des Supports für die im März erscheinende Nintendo Switch naheliegend. Ob es dazu allerdings kommt, dazu will sich das zuständige US-Studio noch nicht abschließend äußern.

Hoffnungen auf eine Switch-Umsetzung darf man sich aber in jedem Fall nach den Aussagen der Entwickler machen, denn Gefallen am Hybrid aus stationärer Konsole und Handheld hat Psyonix offenbar gefunden. Allerdings habe man noch nicht genügend Information darüber, ob es dazu kommen könnte oder nicht. Wovon die Umsetzung für Nintendos Switch abhängen könnte, bleibt unklar. Möglicherweise ist die Nintendo-Version aufgrund der noch nicht final in allen Aspekten bekannten Online-Komponente der Switch in der Schwebe. Denkbar wäre aber auch, dass Psyonix den Zeitpunkt der offiziellen Ankündigung einfach selbst bestimmen möchte oder aber das Studio, ähnlich wie andere, größere Publisher, abwarten möchte, wie gut oder schlecht sich die Nintendo-Konsole verkauft.

Sobald es handfeste Neuigkeiten zum Thema gibt, erfahrt ihr sie bei uns.