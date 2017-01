Ghost Blade HD erscheint am 28. Februar 2017 auch für WiiU // Switch-Release derzeit nicht geplant

PC XOne PS4 WiiU

Das Shoot-em-up Ghost Blade HD hat einen Release-Termin bekommen. Am 28. Februar erscheit der Titel vom deutschen Entwickler Hucast Games. Als Elitepilot der Earth Denfence Force müsst ihr darin in effektgeladenen Schlachten gegen eine uralte KI namens Shira kämpfen, die ursprünglich mal den Mars beschützen sollte, nun aber offensichtlich durchgedreht ist und zum Sturm gegen die Menschheit bläst. Zur Unterstützung könnt ihr noch einen zweiten Spieler im lokalen Koop hinzuziehen und am Ende eure Resultate auf den globalen Leaderborads bestaunen. Einen Eindruck des Gameplays vermittelt der unten eingebundene Trailer.

Neben PC (Steam), PS4 und Xbox One wird auch Nintendos WiiU mit einer Downloadversion für den eShop bedient. Der Preis wird 8,99 Euro betragen. Ob auch eine Version für die Switch kommt ist derzeit noch unklar. Die Entwickler wollen sie nicht gänzlich ausschließen, aber in näherer Zukunft wohl eher nicht.