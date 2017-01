Apocalypse Now: Kickstarterkampagne zur Spiel-Adaption des Filmklassikers gestartet

PC

Josh Sawyer (Design Director bei Obsidian Entertainment), Montgomery Markland (Producer von Wasteland 2 und Torment - Tides of Numenera), Rob Auten (Lead Writer von Gears of War und Battlefield) oder auch Lawrence Liberty (Führungsrolle bei Fallout - New Vegas oder The Witcher) – so die Namen und Referenzen von einigen der Beteiligten, die eine Spiel-Adaption des Filmklassikers Apocalypse Now realisieren möchten.

Um das Projekt mit dem schlichten Titel Apocalypse Now - The Game umsetzen zu können, wurde kürzlich eine Kickstarterkampagne gestartet, deren Finanzierungsziel 900.000 US-Dollar beträgt. Sofern ihr eine Kopie des Spiels erhalten möchtet, könnt ihr das Vorhaben derzeit ab 35 US-Dollar unterstützen. Wie üblich gilt: Je höher euer Einsatz, desto mehr Belohnungen schaltet ihr frei.

„Immersives, psychedelisches Horror-Rollenspiel“

Wie auch im 1979 erschienenen Film des Regisseurs Francis Ford Coppola – dessen Studio American Zoetrope in die Arbeiten involviert ist –, handelt es sich beim Protagonisten des Spiels um Captain Benjamin Willard, der Mitglied einer amerikanischen Spezialeinheit ist. Deren Ziel stellt die Eliminierung von Colonel Walter E. Kurtz dar, der sich während des Vietnamkrieges im Dschungel versteckt hält.

Beschrieben wird Apocalypse Now - The Game als „immersives, psychedelisches Horror-Rollenspiel“, in dem ihr in der Egoperspektive mit begrenzten Ressourcen und „unsäglichen Schrecken“ konfrontiert werden sollt. Hinsichtlich des Erreichens einer entsprechenden Atmosphäre werden als Vorbilder Titel wie System Shock 1 und 2, Stalker und das ursprüngliche Deus Ex genannt.

Im Gegensatz zu vielen traditionellen Rollenspielen soll der Schwerpunkt nicht bei den Dialogen liegen, sondern eher bei euren Aktionen. Positiv oder ungünstig auswirken sollen sich eure Entscheidungen vor allem auf eure Mitstreiter, der Crew des Patrouillenbootes, mit dem ihr unterwegs sein werdet. Die Bandbreite der Auseinandersetzungen soll „Überlebenshorror“, Schleichen oder auch das Vermeiden von Kämpfen umfassen. In einem Satz zusammengefasst heißt es in diesem Zusammenhang: „Das [Spiel] ist nicht Call of Duty in Vietnam“.

Entsprechend soll das vorsichtige Vorgehen und der sorgfältige Umgang mit den eingeschränkten Ressourcen belohnt werden. Ausschlaggebend für den Erfolg können beispielsweise der gut überlegte Einsatz von Wasser, Essen, Erste-Hilfe-Lieferungen, Medikamenten, Munition, Waffen, Informationen zur Mission sowie Benzin sein. Zugriff auf diese Hilfsmittel erhaltet ihr in vom US-Militär kontrollierten Gebieten beispielsweise durch Erkundung, Interaktion mit Verbündeten oder das Absolvieren von Nebenmissionen.

DRM-frei, aber erst im Jahr 2020

Sollte die Finanzierung in den nächsten 28 Tagen erfolgreich verlaufen, wird es bis zur Auslieferung von Apocalypse Now - The Game noch mehrere Jahre dauern: Derzeitigen Planungen zufolge ist die Veröffentlichung des fertigen Produkts für Oktober 2020 vorgesehen. Zuvor sollen im vierten Quartal 2019 eine Early-Access-Phase sowie etwa im zweiten Quartal 2020 der Alpha- und circa im vierten Quartal 2020 der Beta-Test erfolgen.

Umgesetzt wird das Spiel für PC, auf Kopierschutz möchten die Verantwortlichen verzichten. Einen Steam-Account werdet ihr aktuellen Aussagen zufolge nicht benötigen, unterstützt wird die Valve-Plattform aber dennoch. Sollte das Stretch-Goal von 2,5 Millionen US-Dollar erreicht werden, werden Xbox-One- und PS4-Ports realisiert. Beim Betrag von drei Millionen US-Dollar soll zudem ein vollumfänglicher Virtual-Realtity-Port folgen.

Abschließend könnt ihr euch das offizielle Teaser-Video anschauen, in dem auch einige kurze Szenen mit sehr frühem Gameplay-Material zu sehen sind.