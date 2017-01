Prey ab 5. Mai 2017 erhältlich // Neuer Gameplay-Trailer zeigt Waffen, Fähigkeiten und mehr

PC XOne PS4

Nachdem im vergangenen Jahr bereits entsprechende Mutmaßungen im Netz kursierten, wurde Prey im Juni auf der E3 2016 offiziell angekündigt. Heute nun gab der Publisher Bethesda Softworks bekannt, dass die Veröffentlichung des Titels für den 5. Mai dieses Jahres vorgesehen ist, sodass ihr das Actionadventure weniger als ein Jahr nach dessen Vorstellung für PC, Xbox One und PS4 erwerben könnt.

Im Zuge der Mitteilung des Releasedatums wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem ihr abermals kurze Eindrücke davon erhaltet, was euch im kommenden Spiel der Arkane Studios erwartet. Unter anderem seht ihr mehrere Waffen – wie die Throne-Tactical-S4-Pumpgun und die GLOO-Kanone – oder auch die Mimikry-Fähigkeit in Aktion, die es euch erlaubt, „alles Mögliche auf der Raumstation“ zu kopieren (wie zum Beispiel ein voll funktionsfähiges Geschütz). Zudem „enthüllt [das Video] ein wenig mehr über den zentralen Konflikt von Prey“. Während wir unterhalb dieser Zeilen die deutsche Version des Trailers eingebettet haben, könnt ihr euch das englische Original auf dieser YouTube-Seite anschauen.

Bei Bedarf könnt ihr das Science-Fiction-Abenteuer vorbestellen, wodurch ihr Zugriff auf das sogenannte „Schrotflinte des Kosmonauten“-Starterpaket bekommt. Wie in solchen Fällen nicht unüblich, erhaltet ihr auf diese Weise mehrere zusätzliche Gegenstände, bei denen es sich im Detail um drei Neuromods (zum Erwerben neuer Fähigkeiten), zwei Medkits, einen Fabrikator-Plan für Schrotflintenmunition sowie den Plan für eine besondere Schrotflinte handelt.