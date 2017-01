Pillars of Eternity 2 - Deadfire: Details zur geplanten Crowdfunding Kampagne durchgesickert

PC Linux MacOS

Hinter dem Countdown auf der Homepage von Obsidian Entertainment steckt offenbar die Ankündigung für eine Crowdfunding-Kampagne zu Pillars of Eternity 2 - Deadfire. Dies wurde versehentlich durch einen zu früh veröffentlichten (und inzwischen wieder entfernten) Artikel von Polygon bekannt. Die Meldung enthielt zahlreiche Details, die nun auf Reddit als Leak online gestellt wurden. Demnach wird die Crowdfunding-Aktion auf Fig.co starten. Die offizielle Ankündigung soll heute nach Ablauf des Countdowns um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) erfolgen.

Das Finanzierungsziel will Obsidian Entertainment laut dem Bericht bei 1,1 Millionen US-Dollar ansetzen, während das Studio selbst noch weitere 2,25 Millionen US-Dollar an Eigenkapital in die Entwicklung des Rollenspiels investieren möchte. Bei dem Titel soll es sich nach Angaben von Polygon um einen direkten Nachfolger handeln, der die Geschichte von Pillars of Eternity (Testnote: 8.5) fortsetzt. In dieser soll die Statue von Caed Nua, die im Vorgänger noch in einer aufwendig gestalteten Nebenquest auftauchte, nun eine zentrale Rolle spielen:

Eothas ... der Gott des Lichts und der Wiedergeburt wurde für tot gehalten, doch nun bewohnt er den Steintitanen, der seit Jahrtausenden unter eurem Bergfried Caed Nua begraben lag. Als er sich aus dem Boden riss, zerstörte er eure Festung und ließ euch am Rande des Todes zurück. Um eure Seele zu retten, müsst ihr den eigensinnigen Gott aufspüren und Antworten verlangen - Antworten, die sowohl Sterbliche, als auch die Götter selbst ins Chaos stürzen könnten.

Die Kampagne verspricht den Spielern Abenteuer am Land und auf See, wo sie neue Kulturen und Umgebungen entdecken werden. Die NPCs sollen nun über Tagesabläufe verfügen, was zu dynamischen Quests führen soll. Die Fans können sich darüber hinaus über ein Wiedersehen mit einigen alten Gruppenmitgliedern freuen. Die Entwickler sollen laut Polygon zudem angedeutet haben, dass die Spieler in der Lage sein werden, ihre Spielstände aus dem Vorgänger zu nutzen, um „die Geschichte, die sie als Wächter von Caed Nua begonnen haben fortzusetzen und zu sehen, wie ihre Entscheidungen und ihr Handeln in Dyrwald sich auf Deadfire auswirken.“

Die Fig-Kampagne wird wie gewohnt mit Belohnungen für kleine und große Unterstützer aufwarten, sowie verschiedene zusätzliche Finanzierungsziele (Stretch-Goals) bieten. Weitere Details gibt es, wenn die Crowdfunding-Aktion offiziell an den Start geht.