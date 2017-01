Spieleveteranen-Podcast #88: Mick Schnelle, Bob Bates & Diablo

PC

Diablo ab 24,95 € bei Amazon.de kaufen.

Etwas über zwei Wochen nach der letzten Spieleveteranen-Folge ist auch schon die nächste da – und Folge #88 hat einige Highlights zu bieten. Mit Mick Schnelle tratschen Heinrich Lenhardt und Jörg Langer über dies und jenes sowie über die Switch-Vorstellung. In der Rubrik Altes Spiel stellen wir mit liebevollem, aber auch kritischem Blick Diablo vor, und wir beantworten ausgiebig Hörerfragen. Außerdem haben wir mit Bob Bates ein Interview über alte Zeiten und zum brandneuem Textadventure Thaumistry - In Charm's Way geführt.

Dem Relaunch-Konzept entsprechend, bleibt diese zweieinhalbstündige Folge Patreon-Spendern vorbehalten. Diesen wird übrigens der Januar nicht von uns berechnet: Weil wir die Abrechnung von "pro Folge" auf "pro Monat" umgestellt haben und wir Verwirrung unter unseren Unterstützern vermeiden wollen, wurde Anfang Januar der Dezember abgebucht und Anfang Februar wird im voraus der Februar abgebucht werden, aber nicht nachträglich der Januar.

Dennoch freuen wir uns natürlich auch im Januar noch über kurzentschlossene Neu-Patreoniken!

0:00:45 Smalltalk

0:00:45 Hallo und willkommen

0:05:35 Heinrich hat Inside zu Ende gespielt und berichtet von Firewatch

zu Ende gespielt und berichtet von 0:11:24 Mick spielt Fire Emblem: Fates und Rollercoaster Tycoon Classic

und 0:17:02 Jörg wagt sich beim Hack-Urenkel Pathos in die Dungeons

in die Dungeons 0:21:27 Bob Bates entwickelt das neue Text-Adventure Thaumistry: In Charm’s Way

entwickelt das neue Text-Adventure Thaumistry: In Charm’s Way 0:23:25 Wiederbelebung von The Sims Online . Micks und Heinrichs WG-Erfahrungen

. Micks und Heinrichs WG-Erfahrungen 0:28:56 Mick schmökert sich durch Outlander und „Dämonenhasser Tony Ballard“

0:32:09 Nintendo Switch

0:32:14 Am 3. März 2017 erscheint die neue Nintendo-Konsole Switch

0:33:07 Jörgs Anfühl-Impressionen von der Switch-Vorstellung

0:38:44 Ist Switch primär Heimkonsole, Mobilspielgerät oder ein genialer Mix?

0:42:58 Wie sieht’s mit neuen Spielideen aus?

0:50:42 Heinrich überrascht die Runde

0:53:40 Hat Micks Herz sich schon erweichen lassen?

0:56:31 Jörg hat auch ein Fazit zur Switch



1:00:30 Das alte Spiel: Diablo

1:02:08 Das Jubiläums-Event in Diablo 3 enttäuscht

1:04:37 Was war am „richtigen“ ersten Diablo so weltbewegend?

1:13:37 O-Ton David Brevik: So fühlte es sich an, Diablo von auf Echtzeit umzustellen

von auf Echtzeit umzustellen 1:15:27 Was ist uns aufgefallen, als wir Diablo wieder gespielt haben?

1:22:08 Düstere Grafik, knackiger Sound

1:35:52 Presseschau: Kritikerstimmen von damals

1:43:00 Unsere Empfehlung zur Befriedigung von Diablo-Gelüsten



1:45:17 Hörer fragen, Veteranen antworten

1:45:50 Umfrage zum Thema Indie-Spiele

1:47:35 Vollwertige Bonus-Episoden für Patreon-Unterstützer

1:50:11 Auftritte von weiteren Spieleveteranen

1:55:01 Die Wahrheit über Civ 5 und Ultima 5

1:56:36 Welche Controller haben uns am besten gefallen? Mit Sondererwähnung des schlechtesten Joysticks aller Zeiten!



2:05:27 Interview mit Bob Bates (englisch)

2:05:53 Jörg erinnert sich an sein erstes Treffen mit Bob, anno 1995

2:09:27 Zum Namen von Bobs neuem Textadventure Thaumistry: In Charm’s Way

2:13:08 Grafik, nein danke: Warum macht Bob wieder ein Textadventure?

2:22:25 Die Handlung von Thaumistry



2:56:55 Vorschau