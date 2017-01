Thaumistry: Neues Textadventure von Bob Bates auf Kickstarter

Bob Bates, der schon vor Jahrzehnten bei Infocom und Legend Entertainment Textadventures geschrieben hat, hat ein neues Projekt: Thaumistry - In Charm's Way soll der Titel heißen, der in der Ankündigung auf Kickstarter als eine Komödie mit einem Magie-Thema beschrieben wird. Offenbar ist das Spiel schon recht weit fortgeschritten, es ist von einem bereits abgeschlossenen Alphatest die Rede, und auch kurze Transkripte aus dem Titel wurden veröffentlicht.

Das vergleichsweise bescheidene Finanzierungsziel von 25.000 US-Dollar soll dazu dienen, die Fertigstellung des Spiels zu beschleunigen. Als Stretchgoals werden Portierungen auf Plattformen wie iOS und Android genannt sowie bei einer Summe von 70.000 US-Dollar ein Soundtrack von Chris Huelsbeck. Auch der sicher vielen bekannte Spieleveteran Michael Hengst findet sich unter den Team-Mitgliedern, allerdings ist seine genaue Rolle derzeit nicht bekannt – eine Übersetzung ins Deutsche oder in andere Sprachen ist nicht geplant. Zum aktuellen Zeitpunkt läuft die Kickstarter-Kampagne noch 22 Tage.