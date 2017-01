The Banner Saga 3: Kickstarter-Kampagne gestartet

PC XOne PS4

"Der Kreis schließt sich, wir sind wieder auf Kickstarter wo alles begann", so heißt es in der Pressemitteilung von Stoic. Der Indie-Entwickler ist zurück auf der Finanzierungsplattform und hat die Kampagne zum dritten Teil seines rundenbasierten Strategiespiel-Epos The Banner Saga gestartet. Für The Banner Saga 3 hat das amerikanische Studio 200.000 US-Dollar als Ziel aufgerufen, die es dort bis zum 8. März einsammeln möchte. Das erscheint wenig, wurden bei der Kampagne für den ersten Teil im Jahr 2012 doch rund 700.000 US-Dollar eingenommen. Aber gefragt hatten die ehemaligen Bioware-Entwickler damals nur nach einem Siebtel dieser Summe – und sie haben nach eigenen Angaben mit den dort eingenommenen Mitteln auch die ersten zwei Teile der Saga umgesetzt. Die nun aufgerufene Summe soll dazu dienen den Abschluss der Trilogie sicherzustellen.

The Banner Saga 3 soll demnach das letzte Spiel in der Serie der nordisch-mythologischen Rundenstrategie-Spielreihe sein und laut Stoic soll ein würdiger Abschluss gefunden werden. Auch dieser Teil soll auf den atmosphärischen und handgezeichneten Grafikstil der Vorgänger setzen, die Musik möchte man ebenfalls wieder von Austin Wintory komponieren lassen, aber ansonsten sollen "mehr Cutscenes, mehr Animationen, Endgegner und im Prinzip mehr Zeit um es richtig umzusetzen" ermöglicht werden, so drückt es Arnie Jorgensen, einer der Gründer des Studios, aus. Unterstützen könnt ihr die Kampagne mit jedem Betrag und nach oben sind euch keine Grenzen gesetzt. Ab 20 US-Dollar erhaltet ihr eine digitale Kopie des Spiels und weiter geht es dann crowdfundingtypisch gestaffelt mit den unterschiedlichsten digitalen und physischen Goodies bis zu 10.000 US-Dollar. Bei dieser Summe werdet ihr als ausführender Produzent genannt, ihr dürft an einem Meeting mit dem Team teilnehmen und es auf die PAX oder Gamescom begleiten. Was jedoch unabhängig von der Höhe eurer Beteiligung gilt ist: Ergänzt ihr euren Unterstützungsbetrag um weitere 20 US-Dollar, so erhaltet ihr The Banner Saga 1 und 2 noch dazu.

Laut Entwickler sollen die ausgelobten Kickstarter-Pledges Ende 2018 eingelöst werden. Dieser Termin ist jedoch nicht der geplante Termin zur Veröffentlichung des finalen Teils der Saga betont Stoic, ein Release-Zeitraum steht noch nicht fest.