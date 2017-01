Pillars of Eternity: Dokumentation "The Road To Eternity" frei verfügbar

PC Linux MacOS

Die ehemals den Backern des Rollenspiels Pillars of Eternity (zum Test, Note: 8.5) vorbehaltene Dokumentation The Road To Eternity ist ab sofort frei auf Youtube verfügbar. In ihr berichten unter anderem Entwickler Josh Sawyer, Produzent und Chef-Programmierer Adam Brennecke sowie Studio-Boss Feargus Urquhart knapp anderthalb Stunden lang aus der bewegten Entstehungsgeschichte des Spiels.

Zu Beginn der Entwicklung von Pillars of Eternity stand Entwickler Obsidian durch die Einstellung ihres vorangegangenen Projekts kurz vor der Pleite. Durch Double Fines Erfolg mit der Kickstarter-Kampagne zu Broken Age (zum Test, Note: 7.0) inspiriert startete Urquhart mit seinem Team die Kickstarter-Aktion für Pillars of Eternity, welche das Studio letztendlich vor der Schließung bewahrte. Die Dokumentation, die euch von diesen und vielen weitere Höhen und Tiefen auf dem Weg zur Fertigstellung des Rollenspiels berichtet, haben wir euch gleich am Ende dieser Zeilen eingebettet.