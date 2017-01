World of Goo, Little Inferno und Human Resource Machine am Launchtag für Nintendo Switch verfügbar

PC Switch Wii iOS Linux MacOS Android

Zum Launch der Nintendo Switch am 3. März werden auch die ersten Thirdparty-Titel verfügbar sein. Wie die Indie-Entwickler Tomorrow Corporation und 2D Boy bekanntgegeben haben, werden die Titel World of Goo, Little Inferno (GG-Kurztest) und Human Resource Machine (zum eShop-Check) am Tag der Veröffentlichung für die neue Konsole bereit stehen.

Bei den Spielen handelt es sich nicht um spezielle Neuentwicklungen, das Puzzle-Logik-Spiel World of Goo erschien bereits im Jahr 2008 unter anderem für die Wii. Etwas aktueller sind das arcadige Little Inferno von 2012 sowie Human Resource Machine aus dem Jahr 2015. Als besonderes Feature sollen die Switch-Versionen der Spiele mit dem Original-Soundtrack von Komponist Kyle Gabler gebundelt erhältlich sein.