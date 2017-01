Schnäppchen der Woche (KW4)

Es ist wieder Schnäppchen-Zeit! Wie üblich gilt: Die Amazon-Angebote, die wir mit "MP" kennzeichnen, sind Market-Place-Angebote. Dabei handelt es sich um Fremdanbieter, die über das Amazon-Shopsystem (und unter Einhaltung bestimmter Regeln) ihre Artikel versenden. Wir haben für euch bei diesen Angeboten die Versandkosten (mit in der Regel zutreffenden 3 Euro, manchmal sind sie auch versandkostenfrei) bereits mit eingerechnet. Bei den normalen Amazon-Angeboten braucht ihr bei Bestellungen ab 29 Euro keine Versandkosten (3 Euro) mehr zu bezahlen. Auch wenn in eurer Bestellung ein Buch dabei ist, müsst ihr keine Versandgebühren entrichten. Neu hinzugekommene Schnäppchen oder Angebote die im Preis sehr gefallen sind, werden am Anfang des Angebots mit "Neu:" gekennzeichnet.

Spiele-Schnäppchen bei gog.com , gamesrocket.de und amazon.de

Reduzierte Spiele-Downloads bei GoG Neu: Aktion: GoG-Weekly-Angebote Neu: Hyperdimesion Neptunia Re;Birth 2 – Sisters Generation: 13,99€

Hyperdimesion Neptunia Re;Birth 2 – Sisters Generation: Neu: Hyperdimesion Neptunia Re;Birth 3 – V Generation: 13,99€

Hyperdimesion Neptunia Re;Birth 3 – V Generation: Neu: Imperium Galactica 2: Alliances: 7,49€

Imperium Galactica 2: Alliances: Neu: Hyperdimesion Neptunia Re;Birth 1: 6,99€

Hyperdimesion Neptunia Re;Birth 1: Pizza Connection: 5,59€

Pizza Connection 2: 5,59€

Sea Dogs: City of Abandoned Ships: 5,59€

Neu: Imperium Galactica: 4,49€ Reduzierte Spiele-Downloads bei Gamesrocket Neu: Aktion: Deal-Rockets Tyranny - Commander Edition: 37,49€ GG-Abo-Preis: 33,75€

GG-Abo-Preis: Neu: Resident Evil 7 biohazard: 36,95€ GG-Abo-Preis: 33,26€

Resident Evil 7 biohazard: GG-Abo-Preis: Shadow Tactics - Blades of the Shogun: 31,95€ GG-Abo-Preis: 28,76€

GG-Abo-Preis: Neu: Grand Theft Auto 5: 29,95€ GG-Abo-Preis: 26,96€

Grand Theft Auto 5: GG-Abo-Preis: Farming Simulator 2017: 27,95€ GG-Abo-Preis: 25,16€

GG-Abo-Preis: Silence: 23,95€ GG-Abo-Preis: 21,56€

GG-Abo-Preis: Pro Cycling Manager 2016: 23,49€ GG-Abo-Preis: 21,15€

GG-Abo-Preis: Dragon's Dogma - Dark Arisen: 21,95€ GG-Abo-Preis: 19,76€

GG-Abo-Preis: Train Simulator 2017: 19,95€ GG-Abo-Preis: 17,96€

GG-Abo-Preis: Politiksimulator 2 - Rulers of Nations: 14,95€ GG-Abo-Preis: 13,46€

GG-Abo-Preis: Rocket League: 14,95€ GG-Abo-Preis: 13,46€

GG-Abo-Preis: Neu: Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: 12,49€ GG-Abo-Preis: 11,25€

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: GG-Abo-Preis: Landwirtschafts-Simulator 15: Add-on: 10,95€ GG-Abo-Preis: 9,86€

GG-Abo-Preis: Landwirtschafts-Simulator 15: 10,95€ GG-Abo-Preis: 9,86€

GG-Abo-Preis: Fifa 15: 9,95€ GG-Abo-Preis: 8,96€

GG-Abo-Preis: Empire Earth - Gold Edition: 4,95€ GG-Abo-Preis: 4,46€

GG-Abo-Preis: Car Mechanic Simulator 2014: 3,95€ GG-Abo-Preis: 3,56€

Empire Earth - Gold Edition: 4,95€ GG-Abo-Preis: 4,46€

GG-Abo-Preis: Car Mechanic Simulator 2014: 3,95€ GG-Abo-Preis: 3,56€

GG-Abo-Preis: Helicopter Simulator - Search&Rescue: 3,95€ GG-Abo-Preis: 3,56€

Reduzierte Spiele-Downloads bei Amazon

Aktion: Aktuelle Game-Download-Angebote

Neu: The Crew - Ultimate Edition (PC): 35,00€

The Crew - Ultimate Edition (PC): Neu: The Crew: Calling all Units (PC): 17,50€

The Crew: Calling all Units (PC): Neu: The Crew (PC): 15,00€

The Crew (PC): Neu: Trials Fusion - The Awesome Max Edition (PC): 13,50€

Trials Fusion - The Awesome Max Edition (PC): Neu: Trials Fusion (PC): 7,00€

Trials Fusion (PC): Neu: Trials Fusion - Season Season (PC): 7,00€

Trials Fusion - Season Season (PC): Neu: Trials Fusion: Awesome Level Max (PC): 3,50€

Trials Fusion: Awesome Level Max (PC): Neu: Trials Fusion: Fire in the Deep (PC): 2,00€

Trials Fusion: Fire in the Deep (PC): Neu: Trials Fusion: Welcome to the Abyss (PC): 2,00€

Trials Fusion: Welcome to the Abyss (PC): Neu: Trials Fusion: Empire of the Sky (PC): 2,00€

Trials Fusion: Empire of the Sky (PC): Neu: Trials Fusion: Fault one Zero (PC): 2,00€

Trials Fusion: Fault one Zero (PC): Neu: Trials Fusion: Riders of the Rustlands (PC): 2,00€

Trials Fusion: Riders of the Rustlands (PC): Neu: Trials Fusion: After the Incident (PC): 2,00€

Aktionen zu PC- und Videospielen

PC-Spiele

Neu: Need for Speed (PC): 19,99€

Need for Speed (PC): Baphomets Fluch / Revolution 25th Anniversary Collection (PC): 19,99€

Neu: Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske, Day One Edition (PC): 17,98€ (+5€ VK)

Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske, Day One Edition (PC): (+5€ VK) Total War: Attila - Tyrannen und Könige Edition (PC): 9,99€

Final Fantasy 13 Compilation (PC): 9,99€

Transformers - Devastation (PC): 3,40€

Xbox One/ Xbox 360-Spiele

Neu: Fallout 4, Steelbook (Xbox One): 28,19€ (+5€ VK)

Fallout 4, Steelbook (Xbox One): (+5€ VK) Neu: Diablo 3 - Ultimate Evil Edition (Xbox One): 17,99€

Diablo 3 - Ultimate Evil Edition (Xbox One): Fifa 16 - Deluxe Edition inkl. Steelbook (Xbox One): 11,39€

NBA 2K14 (Xbox One): 3,88€

Rabbids Invasion - Die interaktive TV-Show (Xbox 360): 6,49€

PS4/ PS3-Spiele

Neu: Worms Battlegrounds (PS4): 25,14€

Worms Battlegrounds (PS4): Neu: Rory McIIroy PGA Tour (PS4): 19,99€

Rory McIIroy PGA Tour (PS4): Murdered Soul Suspect - Limited Edition (PS4): 19,89€

IHF Handball Challenge 14 (PS3): 7,19€

WiiU/ Wii-Spiele

Neu: Guitar Hero Live inkl. Gitarre (WiiU): 30,25€

Guitar Hero Live inkl. Gitarre (WiiU): Lego City Undercover (WiiU): 24,99€

Handheld-Spiele

Inazuma Eleven Go - Licht (3DS): 12,67€

Keltis (DS): 4,99€

Film -Schnäppchen bei amazon.de

Blu-ray und DVDs

Neu: Captain Future - Komplettbox: 69,97€

Captain Future - Komplettbox: Neu: Captain Future - Komplettbox (DVD): 49,97€

Captain Future - Komplettbox (DVD): Neu: Zoomania (2D/3D-Blu-ray): 15,90€

Zoomania (2D/3D-Blu-ray): Father Brown - Staffel 3 (DVD): 14,99€

Father Brown - Staffel 1 (DVD): 11,97€

Father Brown - Staffel 2 (DVD): 11,97€

Neu: Zufällig Allmächtig: 7,99€

Zufällig Allmächtig: Das Schwergewicht: 4,50€

Sister Act (DVD): 5,00€

Sister Act 2 (DVD): 5,00€

Hardware- und Spiele - Hardware- Schnäppchen bei amazon.de

Konsolen, Spielezubehör, Hardware und Elektronik

Neu: Turtle Beach Recon 320 Dolby 7.1 Surround Sound Gaming Headset: 46,74€

Turtle Beach Recon 320 Dolby 7.1 Surround Sound Gaming Headset: Neu: Turtle Beach Ear Force PX22 Gaming Headset: 44,76€

Turtle Beach Ear Force PX22 Gaming Headset: Mirror's Edge Catalyst - Collector's Edition, Zusatzinhalte ohne Spiel: 39,99€

Brettspiel - Schnäppchen bei amazon.de

Brettspiele

Neu: Eldritch Horror (Brettspiel): 40,75€

Eldritch Horror (Brettspiel): Quizduell (Brettspiel): 22,99€

Der Herr der Ringe (Brettspiel): 22,56€

Siedler von Catan, neue Edition (Brettspiel): 21,99€

7 Wonders - Duel (Brettspiel): 19,99€

Magic: The Gathering - Arena of the Planeswalkers: Battle for Zendikar (Brettspiel): 19,99€

Dixit 2 - Big Box (Brettspiel): 16,99€

Magic: The Gathering - Arena of the Planeswalkers (Brettspiel): 16,55€

Hinweis: Medien, die mit "keine Jugendfreigabe gemäß §14 JuSchG" gekennzeichnet wurden, werden von Amazon automatisch per Spezialversand geliefert. Diese Bestellung kann nur von dem erwachsenen Besteller selbst in Empfang genommen werden und kostet zusätzlich 5 Euro Versandkosten pro Lieferung. Wir kennzeichnen diese Medien mit einem (*).

