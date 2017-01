Dark Souls 3: The Ringed City ab 28. März erhältlich // GotY-Ausgabe folgt am 21. April

PC XOne PS4

Mit Ashes of Ariandel (im Test mit Wertung 8.0) erschien im Oktober des vergangenen Jahres die erste Story-Erweiterung für Dark Souls 3 (im Test mit Wertung 8.5). Zu deren positiven Merkmalen gehören unter anderem ein vielfältiges neues Gebiet, zahlreiche neuartige Widersacher oder auch gute Grafiken und Animationen.

In etwa zwei Monaten werdet ihr euch erneut in die Welt des dritten Dark Souls-Spiels begeben können: Ab dem 28. März wird der zweite und gleichzeitig letzte Download-Inhalt The Ringed City für PC, Xbox One und PlayStation 4 zum Einzelpreis von 14,99 Euro erhältlich sein. Dieses Mal verschlägt es euch „auf der Jagd nach dem Sklavenritter Gale“ in das namensgebende neue Gebiet, in dem unter anderem abermals neue Gegner oder auch neue Ausrüstung auf euch warten. Im Wortlaut wird The Ringed City vom Publisher Bandai Namco Games wie folgt beworben:

Das Zeitalter des Feuers neigt sich dem Ende zu und mit ihm sieht auch die Welt ihrem Untergang entgegen. In einer Ära, in der alle Länder in sich selbst münden, wird ein einsamer Abenteurer in den irrsinnigen Abgrund der Welt getrieben und enthüllt die Geheimnisse der Vergangenheit. Auf ihrer Reise in die sagenumwobene „Ringed City“ stoßen Spieler auf historische Ungetüme, neue Charaktere, die auf dem schmalen Grat zwischen Vernunft und Wahnsinn wandeln, neue Rüstungen, Waffen und Magie sowie letztlich auf eine längst verlorene Stadt, in der die Spieler völlig neue Schrecken erwarten.

Erste Eindrücke vom kommenden Story-DLC bieten euch das nachfolgende Video sowie acht Screenshots in unserer Galerie. Solltet ihr bewusst mit dem Einzelkauf von Dark Souls 3 gewartet haben, um das Hauptspiel und die Erweiterungen als Game-of-the-Year-Edition zu erwerben, müsst ihr ebenfalls nicht mehr lange warten: Die sogenannte The-Fire-Fades-Ausgabe wird ab dem 21. April für die genannten Plattformen im Handel erhältlich sein.