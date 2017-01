GOG-Weekly-Sale Vol. 4 mit bis zu 80 Prozent Rabatt: Seven Kingdoms 2, Capitalism Plus, Stalker und mehr

Auf CD Projekts Online-Plattform GOG wurde vor wenigen Stunden der mittlerweile vierte Weekly-Sale für dieses Jahr gestartet. Schnäppchenjäger können ihre GOG-Bibliothek unter anderem mit DRM-freien Spielen, wie Seven Kingdoms 2 HD, Capitalism Plus, Stalker - Shadow of Chernobyl, oder Restaurant Empire erweitern. Die Rabatte bewegen sich zwischen zehn und 80 Prozent. Alle Preise gelten bis zum 30. Januar, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit). Hier ein paar Beispielangebote aus dem Store (die ganze Liste findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):