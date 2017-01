Zelda - Breath of the Wild wird ein alternatives Ende bieten // Epona immer noch im Spiel

Switch WiiU

Das kommende Action-Rollenspiel The Legend of Zelda - Breath of The Wild (Preview) wird mit einem alternativen Ende aufwarten. Das gab der Producer Eiji Aonuma kürzlich in einem Interview mit IGN Portugal bekannt: Auf das Thema angesprochen sagte der Entwickler: „Ja, es gibt ein alternatives Ende, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt. Wenn ihr ein paar Dinge im Spiel macht, werdet ihr möglicherweise einen anderen Abschluss zu Gesicht bekommen“.

Was genau ihr tun müsst, um ein anderes Ende zu bekommen, wollte der Macher allerdings nicht verraten. Im Verlauf des Gesprächs bestätigte Aonuma außerdem, dass Links Pferd Epona auch in Breath of the Wild dabei sein wird. Nachdem die Entwickler das Reittier bereits 2014 im ersten E3-Trailer und im Zuge einer Präsentation während der Game Awards zeigten, tauchte Epona in den nachfolgenden Videos nicht mehr auf, so dass die Fans spekulieren, ob das Pferd vielleicht ganz entfernt wurde, da ihr euch im Spiel bekanntlich jedes wilde Pferd zähmen und dieses auch jederzeit herbeipfeifen könnt. Gut möglich, dass Epona eine Art Upgrade später im Spiel darstellen wird. The Legend of Zelda - Breath of the Wild wird hierzulande ab dem 3. März dieses Jahres für Nintendo Switch und die Nintendo WiiU im Handel erhältlich sein.