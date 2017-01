Nier - Automata: Gameplay-Videos von der Taipei Game Show zeigen neue Umgebungen, Angeln und mehr

PC PS4

Square Enix und Platinum Games haben im Zuge der diesjährigen Taipei Game Show in Taiwan neues Material in Form von zwei Gameplay-Videos zum kommenden Japano-Rollenspiel Nier - Automata präsentiert. Im ersten Clip bekommt ihr neue Umgebungen zu sehen, darunter einen verlassenen Freizeitpark, in dem sich die Attraktionen mysteriöserweise noch immer im Betrieb befinden, sowie einen Radioturm, den ihr erklimmen könnt, um einen guten Überblick über die verlassene Stadt zu bekommen. Gezeigt werden außerdem noch ein Rebellenlager und ein leerstehendes Kaufhaus. Das Kaufhaus und der Freizeitpark können vom Rebellenlager aus leicht über die Abwassertunnel erreicht werden, die offenbar als Abkürzungen dienen.

In dem zweiten Clip zeigen die Entwickler, wie Angeln im Spiel funktioniert. Dafür setzt ihr den kleinen Roboter ein, der euch im Spiel als unterstützender Begleiter folgt. Leider gelang es dem Producer Yosuke Saito und der japanischen Synchronsprecherin Yui Ishikawa, (die Originalstimme von YoRHa 2B) während der Präsentation nicht, etwas zu fangen. Falls ihr sehen möchtet, wie so ein Fisch im Spiel aussieht, könnt ihr euch die Screenshots aus der aktuellen, wöchentlichen Printausgabe der Famitsu anschauen, die unter anderem weitere Schauplätze, Reittiere und eine Jukebox zeigen. Das erste Video könnt ihr euch unterhalb diese Zeilen zu Gemüte führen. Den zweiten Clip und die Bilder haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt. Nier - Automata wird hierzulande ab dem 10. März dieses Jahres für die PS4 im Handel erhältlich sein. Für die ebenfalls geplante PC-Umsetzung gibt es noch keinen Termin.