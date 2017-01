EA Access: Bad Company 2 und Battlefield 3 in der Vault - weitere Spiele angekündigt

PC 360 PS3

Battlefield 3 ab 9,99 € bei Amazon.de kaufen.

Electronic Arts hat zwei weitere Titel in die EA-Access-Vault aufgenommen. Dabei handelt es sich um die beiden Ego-Shooter Battlefield - Bad Company 2 (Testnote: 9.0) und Battlefield 3 (MP-Testnote: 9.0). Die beiden Spiele wurden erst vergangene Woche zur Abwärtskompatibilitätsliste der Xbox One hinzugefügt (siehe dazu auch unsere News: Abwärtskompatibilität: Dragon Age - Origins, Battlefield 3 und fünf weitere Last-Gen-Titel auf Xbox One spielbar). Die Abonnenten des kostenpflichtigen EA-Programms können die beiden Titel ab sofort ohne Aufpreis spielen.

Mit der Bekanntgabe hat Electronic Arts auch gleich weitere Spiele für die Vault in Aussicht gestellt. So werden die Abonnenten in naher Zukunft noch das Arcade-Spiel Dead Space Ignition, die beiden Sportsimulationen Madden NFL 17 und Skate 3 (Testnote: 9.0), sowie das Puzzlespiel Zuma’s Revenge über ihre EA-Access-Mitgliedschaft spielen können.

Das EA-Access-Abo bietet für 3,99 Euro im Monat noch weitere Vorteile, darunter zehn Prozent Rabatt auf alle Artikel aus dem EA-Store, sowie die Möglichkeit, neue Spiele noch vor dem Release Probe zu spielen. Der nächste Titel, den die Abonnenten vorab spielen können, ist das kommende Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda. Die zehnstündige Anspielversion wird ab dem 16. März dieses Jahres in der Vault verfügbar sein. Auch PC-Spieler werden als EA-Origins-Abonnenten noch vor dem Launch das Spiel anspielen können.