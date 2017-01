For Honor: Finale PC-Systemanforderungen bekannt // Fraktionskrieg-Trailer

PC XOne PS4

For Honor ab 54,98 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisoft hat die finalen PC-Systemanforderungen für For Honor (Preview) bekanntgegeben. Diese fallen recht moderat aus. So reicht bereits ein Intel Core i5 mit 2500k und eine Nvidia Geforce GTX 680, oder eine vergleichbare AMD-Hardware-Kombination aus, um das Spiel mit hohen Einstellungen genießen zu können. Im Detail sehen die Anforderungen wie folgt aus:

Minimale Systemanforderungen (spielbar mit niedrigen Grafikeinstellungen ohne VSync mit einer Auflösung von 720p und mit 30 Bildern pro Sekunde):

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 mit 64-Bit

Prozessor: Intel Core i3-550 oder AMD Phenom 2 X4 955 (oder vergleichbar)

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 660 / GTX 750 Ti / GTX 950 / GTX 1050 oder AMD Radeon HD 6970 / HD 7870 / R9 270 / R9 370 / RX 460 mit jeweils 2 GB VRAM (oder mehr)

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Empfohlene Hardware (spielbar mit hohen Grafikeinstellungen ohne VSync mit einer Auflösung von 1080p und mit 60 Bildern pro Sekunde):

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 mit 64-Bit

Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD FX-6350 (oder vergleichbar)

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 680 / GTX 760 / GTX 970 / GTX 1060 oder AMD Radeon R9 280X / R9 380 / RX 470 mit jeweils 2 GB VRAM (oder mehr)

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Unterstützte Nvidia-Grafikkarten zum Release:

Geforce GTX 600 Serie: Minimum Geforce GTX 660 (oder besser) | Empfohlen Geforce GTX 680 (oder besser)

Geforce GTX 700 Serie: Minimum Geforce GTX 750 Ti (oder besser) | Empfohlen Geforce GTX 760 (oder besser)

Geforce GTX 900 Serie: Minimum Geforce GTX 950 (oder besser) | Empfohlen Geforce GTX 970 (oder besser)

Geforce GTX 10-Serie: Minimum jede Geforce GTX 10 card | Empfohlen Geforce GTX 1060 (oder besser)

Unterstützte AMD-Grafikkarten zum Release:

Radeon HD6000 Serie: Radeon HD 6970 (oder besser)e

Radeon HD7000 Serie: Radeon HD7870 (oder besser)

Radeon 200 Serie: Minimum Radeon R9 270 (oder besser) | Empfohlen Radeon R9 280X (oder besser)

Radeon 300/Fury X Serie: Minimum Radeon R9 370 (oder besser) | Empfohlen Radeon R9 380 (oder besser)

Radeon 400 Serie: Minimum Radeon RX 460 (oder besser) | Empfohlen Radeon RX470 (oder besser)

Unterstützte Peripheriegeräte:

Maus und Tastatur

Xbox-360-Controller

Xbox-One-Controller

Xbox-One-Elite-Controller

PS4-Controller (Original und Pro)

Teilweise unterstützte Peripheriegeräte (Möglicherweise Treiber des Drittherstellers erforderlich):

Jeder Controller eines Drittherstellers, der mit der Xbox One kompatibel ist

Logitech Chillstream

Ouya-Controller

Steam-Controller

PS3-Controller

Zum Schluss gibt es noch einen neuen Trailer, der den Fraktionskrieg in For Honor in den Vordergrund rückt. Das Spiel wird am 14. Februar für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen: