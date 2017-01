Nintendo Switch: Foto zeigt User-Interface und diverse Indie-Titel // EA will den Erfolg der Konsole abwarten

Switch

In einem inzwischen wieder gelöschten Tweet von Nicalis, dem Studio hinter The Binding of Isaac, gab es ein Foto vom User-Interface der Switch zu sehen. Neben dem neuen Design, das den alten Look, den die Fans seit der Wii kennen und der auch für die WiiU übernommen wurde, ersetzt, zeigt das Bild auch einige Indie-Spiele, die offenbar für Switch geplant sind. Dabei handelt es sich um 1001 Spikes, The Binding of Isaac - Rebirth und Cave Story.

Die besagten Titel gehören offenbar zu den 80 Spielen, die Reggie Fils-Aimé, der Präsident von Nintendo of America, kürzlich erwähnte (siehe unser News: Nintendo Switch: Reggie Fils-Aime über den Third-Party-Support und den Online-Service) und bei denen es sich wahrscheinlich überwiegend nicht um „große“ Spiele handelt. Warum Nicalis den Beitrag entfernte ist unklar. Möglicherweise geschah dies auf Wunsch von Nintendo. Denkbar ist aber auch, dass die Entwickler den anderen Studios die Ankündigungen nicht vorwegnehmen wollten.

Patrick Soderlund, der Executive Vice President von Electronic Arts, gab indes in einem Interview mit IGN.com zu verstehen, dass man nach FIFA vorerst keine weiteren Spiele für die Switch bringen und erst den Erfolg der Konsole abwarten wird. Zur Einführung der WiiU war die Unterstützung mit Madden NFL 13, Need for Speed - Most Wanted (Testnote: 8.0) und der Special Edition von Mass Effect 3 (Testnote: 9.5) noch etwas enthusiastischer. Das neue Mass Effect - Andromeda wurde hingegen bisher nicht für die Switch bestätigt (mehr dazu hier: Mass Effect - Andromeda: Vorerst keine Umsetzung für Switch geplant). Soderlund zeigt sich allerdings optimistisch, dass die Switch dem Handheld-Markt neue Impulse verleihen könnte: