Titanfall 2 wird laut Senior-Designer nicht für die Switch portiert: „Die Konsole ist dafür zu schwach“

Seit der Ankündigung der Nintendo Switch haben bereits diverse Entwickler ihre Spiele für die Konsole angekündigt. Neben komplett neuen Titeln gibt es auch den einen oder anderen Port, darunter etwa The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.5), Steep (Testnote: 6.0) oder Rayman Legends (Testnote: 9.5). Ein Titanfall 2 (Testnote: 8.0) solltet ihr aber nicht auf dem System erwarten, wie der verantwortliche Entwickler Respawn Entertainment kürzlich klarstellte.

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Drunk Tech Review erklärte der Studio-Senior-Designer Mohammad Alavi, dass er trotz persönlicher Vorfreude auf das Gerät sich ziemlich sicher sei, dass die Switch aufgrund der schwachen Leistung, genau wie die WiiU kaum richtiges Third-Person-Support bekommen wird. Vor allem, wenn es um grafisch aufwendige Titel geht.

Ich habe mich auf die Switch gefreut, weil Nintendo bisher eher innerhalb einer Marktnische agierte, wo sie nur ihre Handhelds und das junge Publikum bedient haben. Die WiiU war so schwach, dass sie kaum Third-Party-Support bekam. Und mit der Switch ist es in Hinblick auf die Hardware nicht anders.

Darauf angesprochen, ob es je eine Portierung von Titanfall auf der Switch geben wird, antwortete dieser, dass es nicht möglich sei, Titanfall 2 für das System vernünftig zu optimieren. Als Beispiel für die schwache Leistung der Konsole nannte er die Switch-Version von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview). „Es sieht genauso aus, wie auf der WiiU“, so der Entwickler. Das komplette Video-Interview könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Das Thema Third-Party-Support und Portierungen wird ab Minute 12:54 diskutiert.