Torment - Tides of Numenera: Neues Video zeigt Details des Kampfsystems

PC XOne PS4 Linux MacOS

Nachdem Entwickler Inxile Entertainment und Techland erst letzte Woche den Gold-Status für Torment - Tides of Numenera bekanntgaben und ein Interaktives Video veröffentlichten, in dem euch die verschiedenen Möglichkeiten zum Lösen von Quests vor Augen geführt wurden, gibt es nun neue bewegte Bilder zum crowdfinanzierten Rollenspiel.

Das mit "A New Take On Combat" betitelte Video zeigt euch in knapp drei Minuten Laufzeit, auf welche Fertigkeiten und besondere Fähigkeiten ihr bei Kämpfen zurückgreifen könnt, wenn alle Optionen für ein friedliches Lösen der Situation ausgegangen sind oder ihr einfach Würfelpech beim Schleichen hattet und von den Gegnern entdeckt werdet. Nutzt mächtige "Cyphers", um Kreaturen an eure Seite zu beschwören oder schüchtert mitten im Kampf eure Feinde ein, um aus den Gefechten in der gefährlichen neunten Welt von Numenera als Sieger hervorzugehen.

Torment - Tides of Numenera erscheint Ende des kommenden Monats, am 28.2.2017, für PC,Linux,Mac, Playstation 4 und Xbox One.