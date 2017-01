Die eSport-Branche ist in den vergangenen Jahren massiv gewachsen. Mittlerweile gibt es Fußball-Teams, die einzelne Spieler fördern und Fernsehsender, die die Turniere der Ligen übertragen. Um einen davon geht es diese Woche in den Lesetipps. Die übrigen Artikel beschäftigen sich mit dem Shooter Killing Room und damit, wie sich die Aufhebung des Affordable Care Act ("Obamacare") in den USA auf die dortigen Entwicklerstudios auswirken könnte.

Next-gamer.at, Danny Krämer

Danny Krämer von Next Gamer stellt in diesem Special das Indie-Spiel Killing Room vor, eine Kombination aus Shooter und Roguelike, gepaart mit dem Setting einer Reality Show. Besonders hat ihm das Setting gefallen: "Was dieses Spiel allerdings wirklich besonders macht ist das Konzept und wie damit inhaltlich umgegangen wird. Die Idee einer solchen Reality-Show ist natürlich wie für unsere Gesellschaft gemacht. Sobald es um Mord und Gewalt geht, sitzen alle vor den TV-Geräten und fiebern mit. Da scheint es nahe zu liegen, eine Mischung aus Dschungelcamp und Irakkrieg als Grundlage für ein Computerspiel zu nehmen."

"«Es herrscht eine Goldgräberstimmung»"

Nzz.ch am 16. Januar, Boas Ruh

Bei unserem nächsten Lesetipp handelt es sich um ein Interview, das die Neue Zürcher Zeitung mit Arnd Benninghof geführt hat. Der CEO des Medienunternehmens MTGx hat kürzlich einen eigenen Sender für eSport-Turniere ins Programm genommen. Seine Herangehensweise beschreibt er wie folgt: "Wir wollen ein Team das ganze Jahr über begleiten. Ähnlich wie die «Sportschau» das im Fussball macht. Wir wenden unser Know-how aus dem klassischen Sport auf E-Sports an und bringen diese beiden Welten zusammen. Schrittweise werden wir das Angebot mit RealityTV-Formaten, Dokumentationen und Analysen ergänzen."

"Game Developers Speak Up in the Face of Obamacare Repeal"

Vice.com am 29. Januar, Joseph Knoop (Englisch)

Während die Angestellten namhafter Spiele-Entwickler in den USA über ihren Arbeitgeber krankenversichert sind, ist rund 25 % der Beschäftigen in der Branche beim Affordable Care Act unter Vertrag. Joseph Knoop meint, dass gerade der Indie-Sektor davon profitiert: "Nach dem Erfolg von Jonathan Blows Braid 2008 und nachfolgenden Indie-Hits wie Fez oder Minecraft, Studios, die sich auf Projekte im mittleren Kostenbereich konzentrierten und dem Aufstieg erschwinglicher Tools wie Unity, konnten unabhängige Entwickler (aller Altersgruppen) auf Plattformen Erfolge feiern, die zuvor lange von etablierten Teams dominiert wurden". Dieser Artikel beschäftigt sich damit, wie sich die Aufhebung des ACA auf die Branche auswirken könnte.

