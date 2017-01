Steam-Weekend-Deals mit Killing Floor 2, Endless Grand Master Collection, D4, Velocity 2X und mehr

Steam bietet an diesem Wochenende wieder ein paar neue Angebote für die Schnäppchenjäger. Als Weekend-Deals könnt ihr aktuell und noch bis zum kommenden Montag, den 23. Januar 2017, den Multiplayer-Shooter Killing Floor 2, sowie die Endless Grand Master Collection günstiger erwerben. Darüber hinaus gibt es noch Rabatte auf Castlestorm, D4 - Dark Dreams Don’t Die, The Inner World (Testnote: 8.5), Velocity 2X, Zombie Army Trilogy und weitere Titel. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink):