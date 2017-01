Nintendo Switch: Nintendo passt die Preisempfehlung für die Spiele in Großbritannien an

Switch

Nintendo hat seine Preisempfehlung für diverse Switch-Spiele in Großbritannien aufgrund der Kritik seitens der Verbraucher nach unten korrigiert. Kurz nachdem am vergangenen Mittwoch bereits das Action-Rollenspiel The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) von ursprünglich 59,99 Britischen Pfund (70,00 Euro) auf 49,99 Britischen Pfund (58,00 Euro) herabgesetzt wurde, haben sich nun auch die Preise für weitere Triple-A-Titel verändert. Ein Amazon-Sprecher hat gegenüber den britischen Kollegen von Power Up Gaming auf Anfrage bestätigt, dass der empfohlene Verkaufspreis offiziell von Nintendo angepasst wurde.

So kosten Mario Kart 8 Deluxe, 1-2-Switch und Arms, für die zuvor zwischen 49,99 und 59,99 Britischen Pfund verlangt wurde, seit Kurzem nun zwischen 34,99 (40,00 Euro) und 49,99 Britischen Pfund. Hierzulande werden für The Legend of Zelda - Breath of the Wild nach wie vor 70,00 Euro fällig, während die Preise für Mario Kart 8 Deluxe, 1-2-Switch und Arms zwischen 49,99 und 69,99 Euro liegen. Ob Nintendo seine Preisempfehlungen auch in Deutschland anpassen wird, bleibt abzuwarten. Bisher hat sich der Hersteller noch nicht dazu geäußert.