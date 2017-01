Nintendo Switch: Hersteller über Abwärtskompatibilität, Mii-Support, Streaming-Dienste, Region-Lock und mehr

Switch

Die US-Kollegen von Kotaku haben nach der jüngsten Livestream-Präsentation der Nintendo Switch eine Reihe von Fragen an Nintendo geschickt und jetzt die Antworten dazu veröffentlicht. Unter anderem werden in der kleinen Q&A-Liste Dinge, wie Abwärtskompatibilität, Miiverse, Streaming-Dienste und Region-Lock angesprochen.

In Hinblick auf die Abwärtskompatibilität hat Nintendo den Fans eine Absage erteilt. Weder 3DS- noch WiiU-Spiele werden von der Switch unterstützt. Bestimmte Controller könnten aber in Zukunft kompatibel gemacht werden. Zur Abwärtskompatibilität bereits erworbener Virtual-Console-Inhalte wollte der Hersteller vorerst noch nichts Konkretes sagen.

Ende vergangener Woche gab Nintendo bereits bekannt, dass die Switch nicht auf Nintendos Online-Service Miiverse setzen wird (siehe dazu auch unsere News hier: Nintendo Switch: Nintendo verzichtet auf StreetPass und Miiverse). Ihr werdet dennoch in der Lage sein, einen Mii-Charakter für die Switch zu erstellen. Der Mii-Maker wurde in die Systemeinstellungen der Konsole implementiert. Ihr könnt einen Mii-Charakter auch aus dem Profil-Bildschirm heraus erstellen. Die Erstellung ist ähnlich wie bei alten Systemen, allerdings wurden einige neue Gesichtszüge, Haar- und Hautfarben hinzugefügt. Einige alte Attribute, wie Name des Erstellers, Favoriten, Geburtstag, Kopieren und Öffentlich wurden wiederum entfernt.

Die Spielehersteller können die Mii-Charaktere auch auf Wunsch in ihre Spiele integrieren. Ihr werdet die Miis auch über die drahtlose Verbindung zwischen zwei Nintendo-Switch-Systemen senden und empfangen können. Es lassen sich zudem Amiibo nutzen, um die Miis von 3DS und der WiiU auf die Switch zu transferieren. Die Mii-Charaktere können zwar dazu genutzt werden, das eigene Profil zu repräsentieren, sind aber keine Pflicht. Alternativ könnt ihr auch ein Avatarbild nutzen. Für 3DS und die WiiU bleibt der Miiverse-Dienst weiterhin erhalten.

Darüber hinaus gab Nintendo bekannt, dass die Switch zum Release keine der bekannten Streaming-Dienste, wie Netflix, Amazon, Hulu oder HBO Go unterstützen wird. Es wird aber in Betracht gezogen, diese zu einem späteren Zeitpunkt über die Konsole verfügbar zu machen.

Was das Region-Lock angeht, so sagte Nintendo, dass die Switch zwar nicht mehr an bestimmte Regionen gebunden sein wird, allerdings empfiehlt der Hersteller den Spielern, ihre Switch-Titel dennoch in ihrer Region zu erwerben, um den vollen Service und Support zu erhalten. Die Online-Shops werden an das Land gebunden sein, das mit eurem Nintendo-Account verbunden ist. Welches das ist, könnt ihr selbst entscheiden. Auf einem Switch-System lassen sich laut Nintendo bis zu acht Accounts einrichten. Die ganze Q&A-Liste findet ihr unter dem Quellenlink.