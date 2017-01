Werewolf - The Apocalypse: Offizielles Videospiel zum Pen-and-Paper angekündigt

PC XOne PS4

Der französische Publisher Focus Home Interactive hat heute eine offizielle Videospielumsetzung des Pen-and-Paper-Rollenspiels Werewolf - The Apocalpyse, das hierzulande vom "Feder & Schwert"-Verlag unter dem Namen Werwolf - Die Apokalypse vertrieben wurde, angekündigt. Details zum Spiel, das für PC und Konsole erscheinen soll, hat Focus noch nicht bekanntgegeben, verspricht jedoch, dass das zuständige Entwicklerstudio Cyanide (Of Orcs and Men, Blood Bowl, Styx) sich der Bedeutung des zugrundliegenden Universums (die World of Darkness beziehungsweise Welt der Dunkelheit) und der Wichtigkeit der Story bewusst ist.

Ob die Kooperation zwischen Focus und dem Rechteinhaber der Pen-and-Paper-Vorlage, dem US-Verlag White Wolf, weitere Spieleumsetzungen umfasst, ist nicht bekannt. Die Spielerechte für die ebenfalls in der Welt der Dunkelheit verorteten Pen-and-Paper-Reihe Vampire - The Masquerade wurden Ende 2015 vom schwedischen Publisher Paradox Interactive erworben (wir berichteten).

Mehr Informationen zu Werewolf - The Apocalypse will Focus auf seinem Lineup-Event Anfang Februar preisgeben, bei dem GamersGlobal für euch vor Ort sein wird.