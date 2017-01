Strange New Things: Ex-Entwickler von CD Projekt, Techland und IO Interactive mit neuem Studio

Das Teaser-Bild zeigt CD Projekts The Witcher 3.

Unser Nachbarland Polen verfügt mittlerweile über eine beeindruckende Dichte an Entwicklerstudios, egal ob große Firmen wie CD Projekt und Techland oder kleinere "Indies" wie Layers of Fear-Entwickler Blobber Team oder The Vanishing of Ethan Carter-Macher The Astronauts. Vor kurzem wurde in Breslau mit Strange New Things ein neues Entwicklerstudio eröffnet, das sich laut eigenen Angaben größtenteils aus Entwicklern zusammensetzt, die zuvor an Spielen der Reihen The Witcher, Hitman oder Call of Juarez beteiligt waren.

An was das Studio konkret arbeitet, verraten die Mitarbeiter auf ihrer Website noch nicht. Details dazu wolle man preisgeben, wenn die richtige Zeit gekommen sei. Die Ambitionen des Studios scheinen eher in den Triple-A-Bereich abzuzielen und weniger darauf, erfolgreich in irgendwelche Nischen einzudringen. Strange New Things gibt ferner an, keine klassische Hierarchie im Unternehmen zu haben. Ob sich das als Vor- oder vielleicht doch eher als Nachteil für die Entwicklung herausstellt, bleibt abzuwarten.