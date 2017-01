PC XOne

Platz zum Ausweichen bleibt nicht, wenn das Schiff einmal feuert.

Lasst Waffen sprechen

Die Minigames erfordern keine übermäßige Intelligenz, sind aber schwer zu bewältigen.

Ruhig angehen lassen

Mutti ist nicht begeistert; lässt uns aber doch ziehen.

Fazit

Genre: 2D-Twin-Stick-Shooter

Spieler: Einzelspieler

Schwierigkeit: Nichts für Einsteiger

Preis am 24.1.2017: 14,99 Euro

In einem Satz: Kleiner Junge mit großer Waffe im Kugelhagel

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Heute nehmen wir und das von GamersGlobal vor gerade einmal sechs Wochen per Preview vorgestellte Rise & Shine vor, einen typischen Twin-Stick-Shooter. Am Setting hat sich natürlich seitdem nichts mehr getan, die entsprechenden Ausführungen gelten weiterhin. Im Arcade-Check schauen uns daher die Spielbarkeit der Releaseversion an und prüfen die letzten Änderungen.Rise & Shine dreht sich um den Jungen Rise, der, mit seiner zu ihm sprechenden Handfeuerwaffe Shine seine Heimat Gamearth retten will. Im Prinzip ein einfaches Unterfangen, wären da nicht diese fiesen, kriegstreibenden Roboter vom Volk der Nexgen, die andere Ziele mit dem Planeten verfolgen und alles in Schutt und Asche legen, das irgendwie von Bedeutung ist.Von links nach rechts bewegt ihr euch also durch die Levels, die gespickt sind mit Anspielungen anderer Spielereihen, und ballert euch durch heranschwirrende Drohnen-, Zombie- und Roboterhorden. Alle naselang bekommt ihr zudem noch einen dicken Gegnerbrocken hingeworfen, der aus allen Rohren auf euch schießt. So prasselt schon mal ein Raketenregen auf euch herab, während Geschosssalven auf euch zufliegen und ihr nebenbei noch einem Laserstrahl ausweichen müsst. Daher gilt es, den Doppelsprung oder den Ausweichdash genau zu timen, um in den kurzen Angriffsunterbrechungen selbst zum Gegenschlag ausholen zu können.Da ihr aber für einen Feuerstoß eurerseits zwei Trigger und einen Stick benötigt, kann das auch mal länger dauern als nötig, was meist mit einem Reload einher geht. Das macht aber nichts, alle Checkpoints sind fair gesetzt und lassen euch meist nur ein paar Meter des Levels wiederholen.Rise & Shine ist sehr fordernd und endet nicht selten in einer Bullet Hell. Zwischendurch dürft ihr allerdings auch mal ruhigere Pfade betreten und mit steuerbaren Patronenkugeln entfernte Schalter drücken oder Hebel ziehen. Das ist zu Beginn noch recht einfach und übersichtlich, ändert sich aber recht schnell, wenn um euch herum feindliche Drohnen Jagd auf das Geschoss machen und der zu drückende Knopf am Ende eines Labyrinths versteckt ist. Hinzu kommt, dass die Patronensteuerung nicht so perfekt umgesetzt ist.Eine Sprachausgabe gibt es nicht, dafür sind nun alle Texte in den Sprechblasen auf Deutsch übersetzt worden. Es wurde versucht, den spieletypischen Humor zu transportieren, aber der bleibt Geschmackssache. Die Hintergrundmusik passt zum Geschehen und tönt vor allem in den Bosskämpfen episch daher. In den anderen Teilen der Spielwelt fügt sie sich unauffällig ein.Das Salz in der Suppe ist der Protagonist Rise, der im Verlauf des Spiels immer wieder kritisch nach den Gründen für diesen schrecklichen Krieg fragt und den Sinn dahinter nicht versteht. Die Zwischensequenzen sind herzzerreißend gezeichnet und lassen uns manchmal fast eine Träne verdrücken, wenn die Mama den kleinen Rise gehen lässt um seinem Schicksal entgegenzutreten und der Junge angstvoll, aber vollen Mutes, zurückblickt.Rise & Shine ist ein putzig aussehender Twin-Stick-Shooter, der es faustdick hinter den Ohren hat. Euer Reaktionsvermögen wird ständig gefordert und auch sonst habt ihr nichts zu lachen. Der teils lächerlich hohe Schwierigkeitsgrad sowie die Splattereinlagen sprechen eher geübte, erwachsene Spieler an. Wer eine Herausforderung nicht scheut, bekommt ein gutes Spiel für zwischendurch.