The Division - Der Film: Oscar-Preisträger Stephan Gaghan als Autor und Regisseur verpflichtet

Ubisoft Motion Pictures hat Stephan Gaghan als Autor und Regisseur für die kommende Verfilmung seines Online-Rollenspiels The Division (Testnote: 8.5) verpflichtet. Gaghan wurde in der Vergangenheit unter anderem für das Drehbuch des 2001 erschienenen Krimi-Dramas Traffic mit einem Oscar ausgezeichnet und auch 2005 für sein Skript zum geopolitischen Thriller Syriana, bei dem er auch selbst Regie führte, für einen weiteren Oscar nominiert.

Gaghan kam bereits in der Vergangenheit mit Videospielen in Berührung, als er das Drehbuch für das 2013 veröffentlichte Ego-Shooter Call of Duty - Ghosts (Testnote: 8.5) verfasste. Man kann also durchaus gespannt sein, was für ein Skript er zu einer Spiele-Verfilmung abliefert. Die Hauptrollen in der Filmadaption von The Division werden Jake Gyllenhaal (Source Code, Southpaw, Nightcrawler) und Jessica Chastain (The Martian, Interstellar, Zero Dark Thirty) übernehmen. In einem Interview mit Variety, zeigte sich Gaghan von der Gelegenheit, mit den verantwortlichen von Ubisoft und den beiden Darstellern zusammenzuarbeiten, sehr begeistert:

Ich freue mich darauf, The Division gemeinsam mit Ubisoft Motion Pictures und dem Team von Massive Entertainment auf die große Leinwand zu bringen. Das sind großartige und außergewöhnlich kreative Leute, die auch gewillt sind, Risiken einzugehen. Das Spiel war ein großer Erfolg, nicht zuletzt aufgrund der visuellen Darstellung ihrer Vision von Manhattan, das sich inmitten einer Apokalypse befindet. Es ist sehr fesselnd, so wunderbar befremdlich und doch vertraut, so voller Möglichkeiten. Es war auch ungewöhnlich, schon in einer so frühen Phase mit Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal zusammenarbeiten zu können. Wir haben alle das Gefühl, dass die Story, die Ubisoft erschuf, relevanter denn je ist.

Wann genau die Verfilmung von The Division in die Kinos startet, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut dem Eintrag in der Internet-Filmdatenbank IMDb soll es im Sommer 2018 soweit sein.