Call of Cthulhu: Horror-Adventure zeigt sich im neuen „Depths of Madness“-Trailer

PC XOne PS4

Focus Home Interactive und Cyanide Studio haben einen neuen Trailer zum kommenden Horror-Adventure Call of Cthulhu (Preview) veröffentlicht. Der Clip zeigt den Protagonisten Edward Pierce, der einen geheimnisvollen Todesfall auf Darkwater Island in Boston untersucht. Als Privatdetektiv vertraut Pierce stets auf seine Instinkte. Doch die mysteriösen Vorkommnisse auf der Insel lassen ihn immer mehr an seiner geistigen Gesundheit zweifeln.

„Die Idee dahinter ist, dass ihr euch niemals sicher sein könnt, ob das Gesehene real ist oder doch nur ein Symptom eures Wahnsinns – oder beides!“, erklärt Jean-Marc Gueney, der Game Designer von Cyanide Studio auf dem offiziellen Playstation Blog. Je näher euch die Ermittlungen an die Sphäre des „großen Träumers“ heranführen, um so schwieriger wird es für euch, zwischen dem Alptraum und der Realität zu unterscheiden. „Ihr werdet eine Balance finden müssen zwischen eurer eigenen geistigen Gesundheit und dem Willen herauszufinden, was dort im Schatten lauert …“, so der Entwickler.

Call of Cthulhu soll noch im Laufe dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es bisher noch nicht.