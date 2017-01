Tim Sweeney soll auf der GDC 2017 mit dem "Lifetime Achievement Award" geehrt werden

Tim Sweeney auf der GDC 2016, Bild: GamersGlobal/Jörg Langer.

Jedes Jahr wird auf der Game Developers Conference ein verdientes Mitglied der Spiele-Branche mit dem "Lifetime Achievement Award" für sein Lebenswerk ausgezeichnet. In diesem Jahr soll diese Ehre dem Gründer und Chef von Epic Games Tim Sweeney zuteil werden.

Sweeney gründete sein Studio Epic Games damals noch als Potomac Computer Systems und später einige Zeit mit dem Namenszusatz "Megagames" bereits vor 25 Jahren im Jahr 1991. Noch im selben Jahr veröffentlichte das Studio auch sein erste Spiel ZZT, bekannt wurde Epic aber erst später durch Shareware-Spiele wie Tyrian, Epic Pinball und Jazz Jackrabbit. Der große Durchbruch gelang dem Entwickler letztendlich mit dem 3D-Shooter Unreal, aus dem auch die bekannte und heute in vielen Spielen eingesetzte Unreal Engine hervorging. Die mittlerweile in ihrer vierten Version vorliegende Spiele-Engine stellt die technische Basis für einige der erfolgreichsten Spiele-Hits der letzten Jahre, wie zum Beispiel die Mass Effect-, Xcom-Reboot- und Bioshock-Serie sowie Life is Strange, Batman - Arkham Origins und noch unzählige mehr. Außerdem erschuf Epic in Kooperation mit Microsoft die Gears of War- und Infinity Blade-Reihe, die natürlich ebenfalls auf der von Epic geschaffenen Unreal Engine basieren.

Mit dieser Auszeichnung gesellt sich Sweeney zu einer illustren Runde weiterer Spielegrößen, die diese Ehrung bereits erhalten haben. So wurden unter anderem Hideo Kojima, Warren Spector, Todd Howard, Sid Meier, John Carmack und Peter Molyneux von der Jury für ihr Lebenswerk geehrt. Die Auszeichnung soll dem Entwickler am 3. März im Rahmen der "Game Developers Choice Awards"-Verleihung von Double Fine Chef Tim Schafer übergeben werden.