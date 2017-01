Zelda - Breath Of The Wild: Letztes Nintendo-Spiel für WiiU

Switch WiiU

Das in knapp zwei Monaten erscheinende The Legend of Zelda - Breath of the Wild (GG-Preview) wird das letzte von Nintendo selbst entwickelte Spiel für die Wii U. Das hat der President von Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, den Kollegen von Polygon auf einem Launch-Event in New York City vergangenen Freitag erzählt. Wörtlich sagte er:

Aus First-Party-Sicht gibt es keine Entwicklung mehr nach dem Launch von Zelda - Breath of the Wild. Wir sind wirklich am Ende des Lebenszyklus der Wii U.

Reggie Fils-Aimé bestätigte gleichzeitig, dass die Online-Server von Mario Kart 8 und Splatoon weiter online bleiben werden, da es nach wie vor viele aktive Spieler beider Titel gebe. Wirklich überraschend ist die Meldung, dass Nintendo selbst nicht weiter für die Wii U entwickeln wird, aus mehreren Gründen nicht: So hat sich die Konsole nicht allzu häufig verkauft und wird in einigen Territorien bereits nicht mehr hergestellt (WiiU: Nintendo bestätigt Produktionsende in Japan). Der Hauptgrund dürfte aber darin liegen, dass Anfang März die Veröffentlichung der Switch ansteht und Nintendo ihre Energie darauf konzentieren möchte.