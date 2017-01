Unknown Realm - The Siege Perilous für PC & C64 auf Kickstarter finanziert

PC MacOS

Die Kickstarter-Kampagne für das Fantasy-Rollenspiel Unknown Realm - The Siege Perilous, das Erstlingswerk von Stirring Dragon Games, endete am 19. Januar nach fünf Wochen Laufzeit.

Das Spiel erscheint für moderne PCs, MacOS und Commodore-64-Heimcomputer in einem 8-Bit-Grafikstil. Es wird laut des Entwicklerehepaars Bruce und Laura Gottlieb eine rundenbasierte offene Spielwelt, ähnlich wie der Rollenspielklassiker Ultima 5 besitzen, gefüllt mit vielen gesprächswilligen Nichtspielercharakteren. Der Fokus des Spiels liegt auf Entdeckung, wenngleich für Fans des Gold-Grindings ausreichend Monster das Spiel unsicher machen. Sammler können sich auf eine Schachtelversion freuen, die sehr an die alten Ultima-Spieleschachteln erinnert, gefüllt mit Datenträgern, Handbüchern, Stoffkarte, Holzwürfeln, Metallscheiben, Spielkarten, Figuren und einem leuchtenden Kristallwürfel.

Mit einer Speichergröße von circa zwei Megabyte, das entspricht auf dem Commodore 64 in etwa zwölf 5 1/4" Disketten, wird es das bisher mit Abstand größte Rollenspiel für den Brotkasten werden. Die Commodore-64-Version wird auf einem Steckmodul in Form eines Buches ausgeliefert, um die in die Jahre gekommenen Diskettenlaufwerke und Nerven der Spieler zu schonen. Die PC-Fassung befindet sich derzeit in der Abstimmungsphase auf Steam-Greenlight und wird auch auf GOG.com verfügbar sein.

Zehn Stretch-Goals wurden in der Kickstarter-Kampagne erreicht, so wird der Videospiele-Komponist Chris Hülsbeck die Titelmelodie sowie weitere Musikstücke für das Spiel komponieren. Insgesamt kamen 126.343 US-Dollar von 1246 Unterstützern über die Kickstarter-Webseite zusammen. Interessierte, die die Kampagne verpasst haben, werden noch einmal die Gelegenheit haben das Projekt über die Webseite Megafounder zu unterstützen, um so vielleicht doch noch eine deutsche Übersetzung des Spiels finanziell zu ermöglichen.