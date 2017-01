Nintendo Switch: Reggie Fils-Aime über den Third-Party-Support und den Online-Service

Switch

Reggie Fils-Aime, Chief Operating Officer von Nintendo of America, hat in einem Interview mit dem bekannten YouTuber ProJared über die kommende Hybrid Konsole Switch gesprochen. Unter anderem ging er dabei auf den Third-Party-Support ein und merkte an, dass es Nintendo beim kürzlich ausgestrahlten Livestream-Event nicht ganz gelang, deutlich hervorzuheben, wie viele Third-Party-Titel wirklich für die Switch geplant seien.

Wir erwähnten zuvor bereits, dass sich derzeit rund 80 Titel für die Switch in der Entwicklung befinden. Lasst es euch mal durch den Kopf gehen. Es sind 80 Spiele von 50 verschiedenen Entwicklern! Das ist eine riesige Menge an Inhalten, die da auf euch zukommt und ich denke das ist genau das, was die Fans hören wollen.

Für die Switch will Nintendo auf einen neuen Online-Service setzen. Darauf angesprochen, ließ sich Fils-Aime ein paar Details entlocken und gab an, dass es sich um einen kostenpflichtigen Dienst mit monatlichen und jährlichen Gebühren als Optionen handeln wird. Dieser soll mit verschiedenen Vorteilen für die Nutzer aufwarten, darunter ein Matchmaking-System, Lobbies mit Freunden, den Virtual-Console-Content und vieles mehr.

Wir wollen etwas erschaffen, das sich von der Konkurrenz abhebt und gleichzeitig das bietet, was unsere Kunden von einer Online-Erfahrung erwarten.

Der COO verriet auch, dass Nintendo eine Voice-Chat-Funktion als Smartphone-App plant, so dass ihr unterwegs via Bluetooth-Headset mit euren Freunden kommunizieren könnt. Er sagte zudem, dass Nintendo den Wunsch der Fans nach einer plattformübergreifenden Lösung für den Virtual-Console-Content vernommen habe. Mehr dazu will Nintendo in naher Zukunft verraten. Das komplette Interview könnt ihr euch im folgenden Video anschauen: