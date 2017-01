Switch: Weiterer The Legend of Zelda-Titel für Konsole denkbar

Switch

Zum Launch der Switch am 3. März 2017 wird The Legend of Zelda - Breath of the Wild bekanntlich neben der WiiU-Version auch als Start-Titel für Nintendos neueste Konsole erscheinen. Wie jetzt Producer Eiji Aonuma in einem Interview gegenüber den Kollegen bei IGN.com andeutete, könnte er sich durchaus vorstellen, dass ein weiterer Zelda-Titel für Nintendos Switch veröffentlicht wird. So teilte er mit:

Ich habe noch nicht alle neuen Features des Systems voll ausgenutzt. Es könnte die Möglichkeit auf ein weiteres Zelda für die Nintendo Switch geben. Das Core-Gameplay der Serie bleibt immer das Gleiche. Es gibt den Fortschritt deines Hauptcharakters und du triffst auf deinem Weg neue Charaktere, die dir neue Sachen beibringen. Dies könnte man beibehalten und sich die Frage stellen, wie man das Ganze erweitern kann.

Nintendos Entwickler-Legende Shigeru Miyamoto, Schöpfer von Zelda, der dem Interview ebenfalls beiwohnte, ergänzte hierzu scherzhaft:

Mr. Aonuma ist der Producer von Zelda. Wenn wir kein weiteres Spiel erschaffen, ist er seinen Job los. Das sollte seine Motivation für den nächsten Teil sein.

Gleichzeitig merkte Miyamoto an, dass Nintendo stets das Ziel verfolgt, seine neuen Hardware-Plattformen mit den wichtigsten Serien des Unternehmens zu bedenken.