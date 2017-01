Necromunda - Underhive Wars: Neuer Taktik-RPG-Mix im W40K-Universum für PC und Konsolen angekündigt

PC XOne PS4

Mit Necromunda - Underhive Wars haben Rogue Factor, der Entwickler hinter Mordheim - City of the Damned und der Publisher Focus Home Interactive ein neues, rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel für PC und Konsolen angekündigt. Dieses basiert auf dem namensgebenden Tabletop-Spiel von Games Workshop aus dem Jahre 1995 und ist in der dystopischen Zukunft des Warhammer-40.000-Universums angesiedelt.

In Necromunda - Underhive Wars sind rivalisierende Banden rücksichtsloser Krieger in einen endlosen Kampf um die Kontrolle des Underhives verstrickt. Die von Ausgestoßenen und Gesetzlosen bewohnte Region direkt unter Hive City ist ein gigantisches Gewirr aus verfallenen Fabriken, verrosteten Metallhülsen und vergessenen Technologien - ein Ort, an dem Anarchie, Gewalt, Verrat und Tod herrschen und der längst jeglichen Anschein von Zivilisation verlor.

Welche Rolle ihr als Spieler in Necromunda - Underhive Wars übernehmen werdet, ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Details zum Spiel wollen die Macher im Rahmen des nächsten Focus Events verraten, der am 1. und 2. Februar in Paris stattfinden wird.