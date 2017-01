Thimbleweed Park: Triff die Entwickler in München oder Berlin

PC XOne iOS Linux MacOS Android

Im Blog zu seinem aktuellen Point-and-Click-Adventure Thimbleweed Park hat Entwickler-Urgestein Ron Gilbert eine Pressetour mit Terminen, unter anderem in Deutschland, bekannt gegeben. Dabei möchten er und seine Kollegen, wobei Gilbert nicht verrät, wer neben ihm noch zugegen sein wird, euch auch die Gelegenheit geben, sie zu treffen, um ihnen Löcher in den Bauch fragen zu können.

Da Geld ein limitierter Faktor ist, stehen euch nicht allzu viele Termine zur Wahl. Ihr habt die Möglichkeit das Team der Entwickler am 29. Januar in München oder am 4. Februar in Berlin zu treffen. Die genauen Veranstaltungsorte stehen noch nicht fest, da Gilbert diese nach der Anzahl der Interessenten bestmöglich auswählen möchte. Anmelden könnt ihr euch entweder auf facebook oder via Google Docs, wobei Gilbert euch bittet, nur eine der beiden Möglichkeiten zu nutzen.

Das Old-School-Adventure Thimbleweed Park soll in Kürze für Android, iOS, PC, Linux, MacOS und Xbox One veröffentlicht werden.