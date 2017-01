Gabe Newell bestätigt: Valve arbeitet weiterhin an Spielen

PC 360 PS3

Nachdem ein Insider letzte Woche allen, die bis jetzt noch auf eine Fortsetzung zu Half-Life gewartet hatten, einen dicken Dämpfer erteilte (siehe auch Insider zu Half-Life 2: "Definitiv keine Fortsetzung mehr"), meldete sich nun Valve-Boss Gabe Newell in einer Reddit-Fragenrunde zu Wort. Natürlich wurde er gleich auf die angebliche Einstellung von Half-Life 3 beziehungsweise Half-Life2: Episode 3 angesprochen, wich den Fragen aber aus. So solle man etwa nicht die Zahl 3 sagen. Zudem glaube er alle unbestätigte Aussagen aus dem Internet, womit er scherzhaft auf die anonyme Quelle von Game Informer anspielte.

Auf die Frage, ob Valve noch an vollwertigen Singleplayer-Spielen arbeite, antwortete er hingegen mit einem eindeutigen "Ja". In einem weiteren Kommentar gab er zudem bekannt, dass es sich gleich um mehrere nicht angekündigte Titel handele, die auf der Source 2 Engine basieren. Konkrete Spiele nannte Newell nicht, allerdings deutete er bereits sehr konkret VR-Spiele an und machte zusätzlich Hoffnungen auf eine weitere Fortsetzung zu Left 4 Dead. Darüber hinaus könnten sich auch Spiele unter den Neuentwicklungen befinden, die im selben Universum wie Half-Life und Portal angesiedelt sind – eine entsprechende Frage eines Reddit-Users beantwortete Newell mit einem kurzen "Yep".