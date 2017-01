Watch Dogs 2: PS4-Demo ab sofort zum Download verfügbar & Termin für die Xbox-One-Demo

PC XOne PS4

Besitzer der PS4, die aktuell mit dem Kauf des im November letzten Jahres veröffentlichten Open-World-Action-Adventures Watch Dogs 2 (Testnote: 8.0) liebäugeln, haben ab sofort die Möglichkeit, eine kostenlose Demo des Spiels über den Playstation Store herunterzuladen und auszuprobieren. Zum Spielen wird allerdings ein PS-Plus-Abo benötigt.

Die Demo bietet euch insgesamt drei Stunden Spielzeit, die ihr sowohl im Single- als auch im Multiplayer-Modus (inklusive der drei Modi Hacker-Invasion, Kopfgeldjäger und Koop) verbringen könnt. Dabei lässt sich die komplette Spielwelt der San Francisco Bay Area frei erkunden. Eure erreichten Fortschritte könnt ihr nach dem Kauf der Vollversion mitnehmen.

Die Xbox-One-Spieler werden ebenfalls in Kürze mit einer ähnlichen Anspielversion bedient. Diese soll schon in der kommenden Woche, ab dem 24. Januar 2017, via Xbox Game Store zum Download bereitstehen. Auch hier wird zum Spielen ein Gold-Abonnement benötigt.