Little Nightmares: Release-Termin, Sammler-Edition, Pre-Order-Boni und neuer Trailer

PC XOne PS4

Little Nightmares ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Grusel-Adventure Little Nightmares (im gamescom-Bericht) wird am 28. April dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Das gaben der Entwickler Tarsier Studios und der Publisher Bandai Namco jüngst in einem Update auf Steam bekannt. Gleichzeitig wurde auch eine sogenannte „Six Edition“ mit einigen physischen Extras für die Sammlernaturen angekündigt. Diese wird für alle drei Plattformen erhältlich sein und folgende Extras umfassen:

Die Disk-Version des Spiels

Eine zehn Zentimeter große Six-Figur mit einer passenden Box

Soundtrack auf Disk

Ein exklusives A3-Poster

Ein Sticker-Board

Das Spiel kann ab sofort via Steam, Playstation Store, Xbox Game Store, sowie bei teilnehmenden Händlern, wie Amazon.de, vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 19,99 Euro für die digitale Standard-Version, 24,99 Euro für die Retail-Standard-Version und bei 34,99 Euro für die Six Edition. Die Frühkäufer werden mit zwei Ingame-Kopfbedeckungen in Form eines Scarecrow-Sacks und einer auf dem Kopf stehenden Teekanne belohnt. PC- und PS4-Spieler können sich zudem über den offiziellen Soundtrack in digitaler Form freuen. Besitzer der PS4 werden überdies ein spezielles Design mit dem Hausmeister für ihren PSN-Account erhalten .

Darüber hinaus haben die Macher einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Auf der offiziellen Homepage des Spiels könnt ihr zudem nach wie vor die Browser-Demo von Little Nightmares ausprobieren. In dieser wird allerdings nur per Mausklicks auf vorgegebene Objekte mit der Umgebung interagiert. Im finalen Spiel kann der Protagonist mit dem Gamepad oder Maus und Tastatur direkt gesteuert werden. Wer sich auf der Website registriert, wird beim Release mit einem Gratis-DLC belohnt.