Perception: Horror-Adventure der Bioshock-Macher erscheint auch für die PS4

PC PS4

Das 2015 erfolgreich via Kickstarter finanzierte Horror-Adventure Perception vom Indie-Entwickler The Deep End Games wird dieses Jahr nicht nur für PC und Linux, sondern auch für Sonys Playstation 4 erscheinen. Das gab der verantwortliche Studio-Creative-Director Bill Gardner jüngst in einem Beitrag auf dem offiziellen Playstation Blog bekannt.

Bei der Veröffentlichung wird das zum großen Teil aus ehemaligen Mitarbeitern von Irrational Games bestehende Entwicklerteam vom frisch gegründete Publisher Feardemic unterstützt. Feardemic gehört Bloober Team, den Machern von Layers of Fear (Testnote: 8.0) und ist auf den Vertrieb von Indie-Horror-Spielen spezialisiert. Wann die Veröffentlichung für die oben genannten Plattformen konkret in diesem Jahr erfolgt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Perception erzählt die Geschichte der blinden Protagonistin Cassie, die von düsteren Visionen geplagt wird. In ihren Albträumen sieht sie immer wieder ein verlassenes altes Herrenhaus, in dem sich offenbar der Grund ihrer Alpträume verbirgt. Nach monatelanger Forschung findet sie schließlich das geheimnisvolle Anwesen in Gloucester (Massachusetts) und beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft stellt sie fest, dass das Haus alles andere, als verlassen ist. Eine grausige Präsenz, die die Bewohner des Anwesens über Generationen hinweg quälte, hat es auf Cassie abgesehen. Um zu überleben, muss sie nun das Geheimnis des Anwesens lüften.

Als Spieler nehmt ihr eure Umgebung in Perception nur mit Hilfe der Echoortung wahr, indem ihr mit Cassies Blindenstock kurzzeitig Geräusche erzeugt. Da ein allzu lautes Vorgehen eure Position verraten könnte, müsst ihr selbst abschätzen, wann der Einsatz des Stockes sinnvoll ist und wann es besser ist, sich still und leise zu verhalten. Im Verlauf des Spiels könnt ihr aus den im Haus gefundenen Gegenstände improvisierte Lärmbomben herstellen und diese als Ablenkung nutzen, um dem rachewütigen Geist zu entkommen.