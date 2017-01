PC

Gestern ist Humble Bundle's Best of 2016 erschienen, ein Paket bestehend aus den beliebtesten Titeln, die in den Humble Bundles aus dem vergangenen Jahr, zum Beispiel dem Indie, dem Narrative oder dem Eye Candy Bundle enthalten waren. Das Best of könnt ihr bis zum 31.1.2017 erwerben und dabei wie immer den Kaufbetrag selber bestimmen und frei unter den Entwicklern, den Betreibern des Humble Bundles, dem National Videogame Museum und charity: water aufteilen. Alle enthaltenen Spiele sind an Steam gebunden, die beiden im Folgenden Erstgenannten gibt es auch DRM-frei.

Für einen frei wählbaren Betrag (mindestens ein US-Dollar für Steam-Keys) gibt es neben zehn Prozent Rabatt auf das Humble Monthly Bundle folgende Spiele:

Else Heart.Break() + Soundtrack (GG-Userwertung: 9.0)

+ Soundtrack (GG-Userwertung: 9.0) Evoland 2 + Soundtrack (GG-Userwertung: 7.8)

+ Soundtrack (GG-Userwertung: 7.8) Victor Vran (GG-Test: 7.5)

Zahlt ihr mehr als den Durchschnitt (aktuell circa 3,70 US-Dollar), gibt es diese Titel obendrauf:

Rust (Early Access, GG-Userwertung: 8.0)

(Early Access, GG-Userwertung: 8.0) Shadowrun - Hong Kong - Extendet Edition (GG-Test: 7.5)

(GG-Test: 7.5) Stronghold Crusader 2 (GG-Test: 5.5)

Seid ihr bereit, mindestens zehn US-Dollar auszugeben, erhaltet ihr außerdem die Homeworld Remastered Collection (GG-Userwertung: 8.7) dazu.