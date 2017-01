Dead Effect 2: Wie Entwickler mit negativen Wertungen umgehen wollen

PC XOne PS4 iOS MacOS Android

Nachdem der Indie-Shooter Dead Effect 2 zunächst Ende 2015 für iOS und Android und ein paar Monate später für den PC erschienen ist, steht dieser Tage die Veröffentlichung der Konsolenversion an. Dementsprechend schickte Entwickler BadFly Interactive die ersten Review-Keys an Magazine, unter anderem an die Seite COGconnected.com. Im Begleittext bittet das Entwicklerteam die Kollegen zu berücksichtigen, dass hinter Dead Effect 2 kein AAA-Studio, sondern nur ein 11-Mann-Team steht. Weiter schrieb BadFly:

Wir arbeiten außerdem noch an mehreren anderen Spielen, die definitiv von Interesse sein werden und sollte eure Review oder Preview von Dead Effect 2 sehr negativ ausfallen, werdet ihr von uns keine weiteren Keys erhalten.

Die Kollegen haben sich daher gegen einen Test des Shooters entschieden. Auf Metacritic hat die PC-Version des Spiels eine Durchschnittswertung von 53/100, basierend auf vier Rezensionen, was nicht überragend ist.