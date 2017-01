Micro Machines World Series offiziell für PC und Konsole angekündigt

PC XOne PS4

Bislang waren es nur unbestätigte Gerüchte, nun hat Codemasters mit Micro Machines World Series offiziell eine Rückkehr der beliebten Fun-Racer-Reihe in Aussicht gestellt. Konkret soll das Spiel bereits am 21. April für PC, Xbox One und PS4 erscheinen und neben Rennen und Eliminierungs-Wettbewerben der Vorgänger auch "interaktive Kampfarenen" bieten. Darin soll die Zerstörung der Umgebung und der anderen Fahrzeuge von echte Spielern oder KI-Gegner im Zentrum stehen. Zudem soll es auch teambasierte Modi geben, die Rede ist unter anderem von einer "Capture the Flag"- und einer "King of the Hill"-Spielvariante.

Versprochen sind für Micro Machines World Series auch die typischen Umgebungen, die Serienfreunde aus den Vorgängern kennen. So wird man mit den Minifahrzeugen unter anderem auch über den Küchentisch rasen oder im Garten an riesig wirkenden Grashalmen vorbeiheizen. Ferner gibt Codemasters an, dass in Micro Machines World Series bis zu zwölf Spieler online mit- beziehungsweise gegeneinander spielen können. An einem Gerät sind bis zu vier Spieler gleichzeitig möglich. Bestätigt ist auch die (womöglich nur anfängliche) Anzahl von 12 Fahrzeugen, die allesamt über besondere Waffen und Fähigkeiten verfügen sowie umfangreich individualisier- respektive anpassbar sein sollen. Die Anzahl der Strecken benennen die Macher nicht konkret, auch über einen Preis schweigt sich Codemasters noch aus.

Unter dieser News könnt ihr euch den offiziellen Ankündigungstrailer anschauen, der allerdings keinerlei Ingame-Material aus dem Spiel zeigt. Auch Screenshots hat Codemasters bislang noch keine gezeigt. Der erste Teil der Micro-Machines-Reihe erschien bereits im Jahr 1991 und erhielt seitdem einige Fortsetzungen. Lässt man den im vergangenen Jahr erschienen Mobile-Ableger außen vor, liegt die Veröffentlichung des letzten regulären Serienteils, Micro Machines V4, bereits mehr als 10 Jahre zurück.