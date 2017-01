Resident Evil 7: Gratis-DLC „Not a Hero“ angekündigt // Spoiler zum Ende des Spiels bereits im Umlauf

PC XOne PS4

Nachdem Capcom bereits die kostenpflichtigen Season-Pass-Inhalte für das kommende Survival-Horror-Adventure Resident Evil 7 (Preview) bekannt gab (mehr dazu hier: Resident Evil 7 Season Pass: Inhalte und Preis enthüllt), wurde nun mit „Not a Hero“ noch eine kostenlose Nebengeschichte angekündigt, die laut Famitsu im Mai dieses Jahres erscheinen wird.

Allzu viele Details wurden bisher noch nicht verraten, nur, dass in diesem neuen Szenario nicht der Protagonist Ethan, sondern eine andere Person im Vordergrund stehen wird. Die Nebengeschichte soll einige Lücken der Haupthandlung füllen und mit einem „anderen Spielstil“ aufwarten, der sich von dem des Hauptspiels unterscheidet. Der DLC soll laut Capcom ein Zusatzkapitel und somit eine Art Gratis-Erweiterung von Resident Evil 7 darstellen.

Der offizielle Release von Resident Evil 7 ist zwar noch eine Woche entfernt, einige Spieler haben ihr Exemplar aber offenbar bereits erhalten. Im Netz werden daher seit Kurzem auch schon fleißig Spolier zum Ende des Spiels in Bild und Ton verbreitet. Wenn ihr also völlig unbedarft in euer Survival-Erlebnis starten wollt, solltet ihr bis zur Veröffentlichung des Titels beim Surfen auf YouTube und in den sozialen Netzwerken ein wenig Vorsicht walten lassen.