Zelda: Breath of the Wild offenbar mit Zwangsinstallation auf WiiU

Am 3. März erscheint Links neues Abenteuer The Legend of Zelda - Breath of the Wild bekanntermaßen sowohl für Nintendo Switch als auch die Vorgängerkonsole WiiU. Offenbar werden Käufer der Disc-Fassung für WiiU einen Teil der Spieledaten auf der internen Festplatte beziehungsweise auf einer alternativen Speichererweiterung wie einem ausreichend schnellen USB-Stick installieren müssen. Das nämlich ist der offiziellen Produktseite des Spiels zu entnehmen, auf der für die WiiU-Version drei Gigabyte freier Festplattenspeicher als Voraussetzung genannt werden.

Die genauen Gründe für die Teilinstallation sind nicht bekannt, allerdings dürfte sie der Verbesserung der Performance oder auch zur Reduzierung von Lade- respektive Speicherzeiten geschuldet sein. Breath of the Wild wäre nicht das erste Spiel, bei der eine Teilinstallation zur Verbesserung der Performance sorgen soll. So bestand eine optionale Möglichkeit dazu bereits bei Xenoblade Chronicles X (im Test: 7.0). In diesem Fall konnten Spieler die Daten jedoch nicht direkt von der Disc installieren, sondern konnten die Datenpakete kostenlos über den eShop herunterladen. Ob die von Nintendo genannten drei Gigabyte von Disc installiert werden können oder heruntergeladen werden müssen, ist nicht bekannt. Die physische Version für Switch, die auf einem Modul ausgeliefert wird, benötigt keine Installation.

Die Datengröße von The Legend of Zelda - Breath of the Wild unterscheidet sich auf Nintendo Switch und WiiU indes kaum. So ist die Switch-Fassung laut Nintendo gut 13,4 Gigabyte groß, während die WiiU-Version mit 13 Gigabyte nur unwesentlich kleiner ausfällt. Rückschlüsse darauf, wie stark sich die Grafik der beiden Versionen des Spiels letztlich unterscheiden könnten, lassen diese Zahlen nicht zu. Details zu den technischen Unterschieden dürften wir euch zum Launch des Spiels im März verraten können.