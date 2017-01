Darkest Dungeon: Radiant-Spielmodus Anfang Februar, DLC The Crimson Court verschoben

PC PS4 PSVita Linux MacOS

Die Entwickler des Indie-RPGs Darkest Dungeon (im Test: 8.0) haben kürzlich auf ihrer Website einen Termin für den sogenannten Radiant-Spielmodus bekanntgegeben. Demnach soll das Update, mit dem das Spiel in vielerlei Hinsicht entschlackt werden soll, Anfang Februar für PC-Systeme zur Verfügung stehen. Einfach soll Darkest Dungeon mit diesem Spielmodus allerdings nicht werden. Vielmehr soll der Zeitaufwand zur Erstellung des Roster erheblich reduziert werden. Dadurch und durch die Anpassungen der Kampfgeschwindigkeit in den Dungeons sei es das Ziel, das Durchspielen des Abenteuers in rund 40 Stunden zu ermöglichen.

Mit dem Update wird darüber hinaus der New-Game-Plus-Modus in Stygian umbenannt. Zusammen mit dem normalen Spielmodus bietet Darkest Dungeon dann entsprechend drei Alternativen, wobei keine die gewünschte "Kernspielerfahrung" zerstören würden. Im Zuge der Ankündigung des Radiant-Updates gab Entwickler Red Hook Studios bekannt, dass die im Oktober 2016 angekündigte Erweiterung The Crimson Court später als geplant veröffentlicht wird. So soll der Release nun im April erfolgen.