Nintendo Switch: Joy-Controller mit beiliegendem Griff nicht aufladbar

Switch

Am 3. März steht die Nintendo Switch im Handel, parallel dazu veröffentlicht der Hersteller auch einige optionale Peripheriegeräte, darunter etwa den 70 Euro teuren Pro Controller. Zwingend erforderlich ist die Anschaffung der zusätzlichen Joy-Con-Controller oder auch der "Nintendo Switch Joy-Con-Aufladehalterung" nicht, allerdings bleiben den Nutzer so manche Vorzüge vorenthalten. Nur die für 30 Euro separat erwerbbare Aufladehalterung ermöglicht nämlich, die angesteckten Joy-Con-Controller während des Betriebs aufzuladen. Der beiliegende Griff wird diese Funktion hingegen nicht mitbringen.

Der Vorteil des Griffes ist selbstredend, dass ihr so das Spielen prinzipiell nicht unterbrechen müsst. Sind die Akkus der Joy-Con-Controller hingegen leer, müsst ihr sie erst aufladen. Laut Nintendo dauert ein vollständiger Ladevorgang circa 3,5 Stunden. Laut inoffizieller Quellen soll die Akku-Laufzeit bei rund 20 Stunden liegen.

Mehr zur Nintendo Switch erfahrt ihr in Jörgs Videos vom Event in Offenbach, in denen er euch die dort fast allesamt spielbaren Spiele und natürlich auch die Konsole selbst vorstellt.