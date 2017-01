Nioh: Goldstatus erreicht // Game Director über Schwierigkeitsgrad, Vorbilder, Fortsetzungen und mehr

PS4

Eigentlich sollte das 2004 gestartete Projekt Nioh (im TGS-Bericht) ursprünglich bereits für die PS3 erscheinen, doch daraus wurde bekanntlich nichts. Rund 13 Jahre später steht der Titel nun für die PS4 in den Startlöchern und wie Koei Tecmo jetzt via Twitter bekannt gab, wird der Termin im kommenden Monat auch eingehalten. Laut den Entwickler hat das Spiel den Goldstatus erreicht und wird somit pünktlich am 9. Februar in den Regalen stehen.

In einem Interview mit Destructoid sprach der Game-Director Fumihiko Yasuda über die Herausforderungen, die das kommende Action-Adventure den Fans bieten wird. Nach den Änderungen, die das Entwicklerteam mit der zweiten Demo des Spiels vorgenommen hat, wurden aus der Community Bedenken geäußert, dass das Spiel zu leicht ausfallen und zu einem Action-Titel mutieren könnte. Yasuda versicherte, dass dies definitiv nicht der Fall sei und man stets darauf achte, das Spielerlebnis durchgehend anspruchsvoll zu halten:

Wir sind uns dessen bewusst, dass einige Stimmen aus der Community meinten, dass die Beta-Demo durch die Verbesserungen der Steuerung und der Kamera sich für Veteranen der Alpha-Demo zu leicht anfühlte, weshalb wir auch in beiden Anspielversionen und auch im finalen Spiel die Twilight-Missionen eingeführt haben. Nioh ist ein Titel aus dem Mascore-Genre. Wir haben es während der Entwicklung daher bewusst vermieden, das Spiel zu leicht zu machen.

Der Begriff Mascore („Masochist und “Hardcore“) umschreibt Titel, bei denen Frustration und Herausforderung eng beieinander liegen. Als Vorbilder für Nioh nennt Yasuda hier Bloodborne (Testnote: 9.0) und die Dark-Souls-Reihe von From Software. Als weitere Inspirationen, vor allem in Hinblick auf das Loot-System, dienten Spiele wie Diablo und Borderlands (Testnote: 7.5), während für die Samurai-Darstellung Filme, wie Lone Wolf & Cub von Kenji Misumi, Yojimbo von Akira Kurosawa, sowie andere japanische Streifen als Quellen herangezogen wurden.

Nach dem Release soll Nioh weiter durch Updates und Zusatzinhalte unterstützt werden. Auch für potentielle Nachfolger zeigte sich der Game Director durchaus offen:

In den zukünftigen Spielen mit gleichbleibender Samurai-Thematik könnten sich die Zeitperiode und der Protagonist durchaus ändern, aber wir werden es stets anstreben, solide Action-Spiele für ein weltweites Publikum zu erschaffen.

Yasuda deutete zudem an, dass der westliche Samurai und Nioh-Protagonist William zukünftig auch in anderen Spielen von Koei Tecmo einen Gastauftritt bekommen könnte. Etwas Konkretes hatte er diesbezüglich aber noch nicht anzukündigen.